Il Pincio insieme a Mario Morgoni: altre firme per candidarlo a sindaco

Continua a prendere piede la possibile candidatura a sindaco dell’ex deputato Mario Morgoni per il centrosinistra, in vista delle elezioni del 2024. Domenica dirigenti, attivisti e simpatizzanti del Pd hanno animato la mattinata al Pincio di Potenza Picena. Svariati cittadini hanno firmato l’appello pubblico per la candidatura di Morgoni (firme che si sono andate ad aggiungere alle già oltre 500 arrivate nelle scorse settimane con altri banchetti dopo la proposta arrivata dal ramo dei giovani dem, ndr) e si sono intrattenuti a conversare sulle problematiche del centro storico.

Il segretario dei dem Stefano Dall’Aglio e il capogruppo Enrico Garofolo sono intervenuti pure loro evidenziando, a loro parere, "la grave mancanza di visione della giunta Tartabini-Casciotti: il rischio più che concreto è che i fondi ingenti ricevuti dallo Stato a inizio 2022 vengano sprecati in progetti di pura immagine (come ad esempio l’insensata installazione di un costosissimo ascensore trasparente all’interno della Torre Civica) che non incideranno sul rilancio del centro storico".