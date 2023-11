Il "Pioniere" di Rodari rivive all’Ecomuseo. Sabato taglio del nastro

Tre anni di storia d’Italia (1943-1945) nel "Pioniere" di Gianni Rodari è una mostra che sarà allestita nel centro visite dell’Ecomuseo delle case di terra a Villa Ficana da sabato, quando verrà inaugurata alle 16.30. Visitabile fino al 24 marzo, è il racconto a fumetti della storia della lotta partigiana di liberazione dal fascismo scritta da Gianni Rodari, fondatore e direttore per alcuni anni del giornalino illustrato il "Pioniere" e disegnata da Raoul Verdini. Le dodici tavole che compongono la mostra, pubblicate negli anni ‘50 sul "Pioniere", furono realizzate per dare la possibilità, in particolare ai giovanissimi, di fruire della storia più facilmente. L’intento dell’esposizione è oggi di offrire ai ragazzi una lettura documentata di quell’epoca. Il lavoro di Gianni Rodari nel tramandare gli ideali di libertà ed uguaglianza si sono espressi non solo nella sua attività di direttore del "Pioniere" ma soprattutto nel suo ruolo di educatore e scrittore, attraverso testi e filastrocche per bambini con un’importante connotazione civica. In virtù di ciò è nato il progetto "Cartoline in cielo e in terra – omaggio a Rodari" dedicato alle scuole dell’infanzia e alle primarie della città. L’ingresso alla mostra è libero.