Il pitbull fuori controllo "No a ordinanze sui cani, ma serve senso civico"

di Chiara Gabrielli

Aggressione choc domenica mattina in piazza Mazzini, da Comune e polizia locale un appello al "senso civico di ciascun cittadino". Dopo che un uomo e il suo cane, un meticcio di media taglia, sono stati aggrediti da un pitbull sfuggito al suo proprietario, il comandante Danilo Doria, e l’assessore alla sicurezza Paolo Renna fanno chiarezza sulle regole da rispettare. "Circa sei mesi fa – spiega Renna – avevamo ricevuto segnalazioni su soggetti che giravano con pitbull dalle parti di corso Cairoli e piazza Mazzini. Le forze dell’ordine hanno quindi pattugliato in maniera più attenta quelle zone, ma non sono mai stati riscontrati problemi, fino a domenica. Sono stati svolti dei controlli anche a piedi". Domenica, un uomo di circa 60 anni è finito al pronto soccorso con una ferita alla mano e poteva finire molto peggio se non fosse stato per l’intervento di Alberto Tognetti de La Botte Gaia: ieri Renna lo ha ringraziato a nome di tutta l’amministrazione per avere agito "invece di voltarsi dall’altra parte". Dopo quanto accaduto, però si è scatenato il dibattito: bisogna mettere la museruola ai propri cani? Quali i limiti per i proprietari? "Fino a una decina di anni fa – sottolinea il comandante Doria – la legge classificava le specie, ritenendo alcune più pericolose di altre. Dopo che si sono fatte sentire le associazioni animaliste, sottolineando che non è possibile generalizzare per intere razze, si interviene solo per il singolo caso specifico. Si procede con una comunicazione all’Asur e l’organo competente veterinario elabora una valutazione specifica e in base a questa si decide poi o per l’allontanamento dal padrone o provvedimenti relativi al cane, ad esempio l’obbligo di museruola. Per l’episodio di piazza Mazzini, procedono i carabinieri, noi stiamo svolgendo le verifiche sul cane, a partire dall’iscrizione all’anagrafe canina". Per episodi come questi, "la sanzione amministrativa per malgoverno del cane è di 50 euro, poi se la persona ferita sporge denuncia si va sul penale". Nel territorio urbano, i cani devono sempre essere tenuti al guinzaglio, si possono liberare solo negli sgambatoi e nelle aree apposite, devono stare a 5 metri dalle aree giochi per bambini, "per una questione igienico-sanitaria, più che di sicurezza", precisa Renna. Per tutte le altre occasioni, è una "questione di buon senso – sottolineano l’assessore e il comandante Doria –, non ci sono atti specifici del Comune. Se la situazione prevede un grande afflusso di persone, ad esempio il Carnevale, dove l’80 per cento sono bambini, o la fiera di San Giuliano, magari è opportuno mettere la museruola, ma non obbligatorio, e il guinzaglio va tenuto corto. Ma non è il caso di fare ordinanza ad hoc".