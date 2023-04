Il Pnrr costa caro: addio palazzo Ciccolini

di Lorena Cellini

Civitanova perde i fondi del Pnrr destinati a palazzo Ciccolini. Il Comune non è riuscito a presentare il progetto entro la scadenza fissata al 31 dicembre dell’anno scorso e bye bye a 2.685.000 euro. Avrebbero finanziato la conversione in case popolari dell’edifico storico di Civitanova Alta. Una notizia ufficializzata in consiglio comunale dall’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai: "Per la tempistica del parere della Sovrintendenza non siamo riusciti ad appaltare i lavori entro la fine del 2022. Le responsabilità non sono nostre e abbiamo chiesto al ministero delle Infrastrutture di non cancellare il finanziamento". Resteranno a carico del Comune i costi di progettazione, dall’amministrazione affidati a uno studio privato: si tratta di circa 170.000 euro ai quali se ne aggiungono altri 5.300 per perizie strutturali. Sono ridotte allo zero le speranze di trattenere i fondi europei a Civitanova, apripista di quel che sta accadendo in molti Comuni d’Italia, nelle Regioni e al governo, tutti alle prese con il rigido timing imposto dall’Unione europea. Il via libera al progetto Ciccolini era stato dato dal consiglio comunale nel luglio del 2022. L’edificio storico è stato sempre utilizzato come istituto scolastico e quando l’amministrazione decide di convertire gli spazi in case popolari deve sottoporre il piano alla valutazione della Soprintendenza Archeologica e Belle Arti delle Marche che il 18 novembre 2022 emette il parere, un via libera con una serie di indicazioni per tutelare il bene storico. Il 19 dicembre l’aula consiliare approva la variante che modifica la destinazione del Ciccolini da edificio scolastico a residenziale. Incalza la scadenza del 31 dicembre per l’appalto dei lavori, data limite per ottenere i fondi del Pnrr, ma il Comune non ci riesce. Il progetto non verrà accantonato, perché la giunta ha intenzione di finanziarlo con i fondi del sisma. Civitanova ha altri lavori legati al Pnrr: ampliamento della mensa dell’asilo Scoiattolo per 327.000 euro, riqualificazione del comparto Trieste di 5.500.000 euro, riqualificazione dell’asilo Cavalluccio per 1.100.000 euro e dell’asilo di via Saragat con 910.000 euro, un nuovo asilo in zona Fonte San Pietro per 1.008.000 euro e nuovo asilo nella ex Micheletti a 1.344.000 euro. Molta delusione in maggioranza per i fondi sfumati del Ciccolini, invece soddisfatto l’assessore alle Finanze Claudio Morresi per il bilancio 2023: "Un documento prudente, attento e rigoroso. Soprattutto, non sono stati apportati aumenti a tariffe e tasse. Rispetto al 2022, aumentano le risorse per servizi sociali, scuola, cultura, turismo, territorio e ambiente. Gravano sul bilancio le previsioni per le utenze 2023 che si attestano a oltre 1 milione di euro in più. Ci siamo fatti inoltre carico delle tariffe dell’acqua del 2022 con uno stanziamento di 100.000 euro e abbiamo previsto un fondo di 200.000 euro per le famiglie in difficoltà. Infine, quest’anno messi ulteriori 1.100.000 euro sul personale per finanziare 22 assunzioni di cui 15 in sostituzione di dipendenti in uscita e 7 per nuovi contratti".