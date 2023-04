Il Pnrr, le tante opere e il puzzle delle risorse

Neanche fosse un gioco, si assiste poi a risorse considerevoli spostate da un piano d’intervento all’altro, come ad esempio lo ’scambio di posizione’ tra l’intervalliva San Severino-Tolentino e la bretella Sforzacosta-Pieve. Un giorno scompaiono e il giorno dopo - attraverso spiegazioni in un incomprensibile politichese - riappaiono da un’altra parte. In più, nella corsa affannosa ad accaparrarsi i fondi del Pnrr, gli amministratori hanno pensato di poter realizzare di tutto. Senza però avere il buonsenso di domandarsi prima se potevano contare su forze sufficienti, già nella fase della progettazione, e se le opere fossero compatibili con i tempi richiesti (per i permessi e per i lavori) dall’UE. Così è capitato, ad esempio, che Civitanova ha dovuto dire addio al recupero di palazzo Ciccolini, ritrovandosi non solo senza il finanziamento, ma con il costo della progettazione tutto sul groppone.

Stefano Cesetti