Il Pnrr per le imprese del turismo, un dibattito con due esperti

Un finanziamento per le imprese del turismo possibile grazie ai fondi del Pnrr. Di questo si è discusso all’incontro che si è svolto a palazzo Sforza, promosso dal Team Europa in collaborazione con l’assessorato al Turismo, la Dmo e l’Europe Direct Unione Montana Marca di Camerino. All’appuntamento i rappresentanti del comparto turistico, tra cui Simone Iualé, presidente della Dmo e degli albergatori maceratesi, Gianni Domizi dell’hotel Solarium, Mariarosa Berdini e Michela Gattafoni della Dmo, l’agente di viaggio Elisabetta Biagiola. "La misura si rivolge ad alberghi, agriturismi, strutture ricettive, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale", ha spiegato Valentina Secondini, responsabile dell’Europe Direct Unione Montana Marca di Camerino, al fianco di Adriano Berrè, esperto in programmazione strategica e pianificazione di interventi di sviluppo locale. In particolare "il contributo riguarda interventi di riqualificazione energetica, antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, edilizia, restauro e risanamento conservativo ma anche digitalizzazione, acquisto e rinnovo degli arredi, realizzazione di piscine termali e l’acquisto delle conseguenti apparecchiature". "Il Fri-tur (Fondo rotativo imprese turismo) – ha chiarito Berrè – varia da una misura minima del 5% per gli investimenti in digitalizzazione e un massimo del 100% per impianti, macchinari e attrezzature". A introdurre gli interventi il vicesindaco Claudio Morresi con l’assessore al Turismo Manola Gironacci e la consigliera Lavinia Bianchi, i quali hanno sottolineato il ruolo dell’Ue nelle politiche locali, sancendo la collaborazione tra Team Europa e assessorato al turismo.

Francesco Rossetti