"Il Polisportivo non si tocca"

Sull’ipotesi villaggio turistico al posto del Polisportivo e un stadio da collocare in un’altra zona non poteva che essere nutrita la serie di reazioni dei tifosi rossoblù e dei civitanovesi. I commenti abbondando nel mare magnum dei social, ma anche nei bar e tra la gente. Un’idea non dissimile a quella attuale era stata paventata nel 2017 e fu subito un no secco dalla tifoseria organizzata. Il dibattito sullo stadio tornò in auge circa un anno fa, quando una parte della politica cittadina sollecitò la maggioranza a investire di più sul Polisportivo. Fu anche ingaggiata una polemica tra l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai e il sodalizio rivierasco. Ad aprile la Civitanovese vinse il campionato, pochi giorni dopo fu lo stesso Profili a parlare di uno stadio nuovo, mentre lo scorso ottobre caddero leterizi dalla tribuna centrale. Proteste a gogò contro palazzo Sforza. Oggi un nuovo capitolo. Lo commenta Stefano Paolini, presidente del Club rossoblù Umberto Traini: "Rimango dell’idea che lo stadio è nato lì e lì deve restare. Capisco che non si possa pretendere di attingere sempre da fondi comunali, quindi ben vengano le iniziative private, ma questa mi sa di speculazione edilizia. Cambiare oltre 60 anni di storia per gli interessi di pochi non mi sembra corretto". Sono tanti i tifosi che guardano con diffidenza il nuovo progetto, anche se non manca chi la pensa diversamente. "Per quanto possa essere contrario a questa amministrazione – si legge in un commento social –, non c’è da sputare sull’ipotesi di una struttura sportiva moderna e finanziata da privati".

f. r.