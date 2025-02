"Il Polisportivo non va spostato"

"Il mio progetto per il Polisportivo non è quello sul tavolo del Comune. Anche la mia proposta è abbattere l’impianto, ma ricostruirlo sul posto, con un progetto sostenibile e strumenti finanziari che attingono al Credito Sportivo, come per il palas, e a soldi privati, che ci sono già". Mauro Profili, presidente della Civitanovese, è distante dall’ipotesi su cui invece ragiona l’amministrazione Ciarapica: demolire il Polisportivo per fare spazio a un nuovo insediamento di case, negozi, uffici, strutture alberghiere. Idea che investitori lombardi, di cui il sindaco non fa i nomi, hanno illustrato ad amministratori, tecnici e segretario generale del Comune. Profili da tempo porta avanti l’idea di uno stadio moderno da costruire dove è ora: "Ho già raccolto le esigenze di tutte le realtà che operano all’interno del Polisportivo per fare quella che diventerà la casa dello sport. Solo così possiamo fare qualcosa di bello. Il ritorno per il privato? Nessuno scandalo se chi finanzia guadagna con spazi che diano rendita. Attraverso la Sport e Salute Spa, che è del Ministero dell’Economia, possiamo sviluppare questo progetto". Profili ha deciso di uscire allo scoperto ospite di una diretta Facebook organizzata da Giulio Silenzi, e insieme a Stefano Paolini, presidente del Club rossoblù Traini, e a Sandro Quintabà, cronista sportivo e storico della Civitanovese. Silenzi ha ricordato come nelle linee di mandato elettorali Ciarapica "ha preso l’impegno con la città per ristrutturare il Polisportivo e non per demolirlo", dando poi notizia "che esiste già un compromesso sottoscritto dai promotori del progetto e il proprietario del terreno in cui verrebbe realizzato il nuovo stadio se le cose vanno avanti". Quintabà ha ricordato come "il Polisportivo è dal 1960 un riferimento per intere generazioni di civitanovesi. C’è una storia da aspettare e i cittadini dovrebbero fare qualcosa affinché non passi il progetto della demolizione e mi auguro che gli amministratori lo capiscano". Anche per Paolini è "no allo spostamento del Polisportivo per un fatto effettivo e per fermare quella che credo sia una speculazione edilizia. Per poi avere in cambio uno stadio nuovo di appena 6.000 posti? L’impianto va ristrutturato dove sta ora". Durante il dibattito è emerso il caso delle condizioni del campo con Profili che ha lamentato lavori commissionati dal Comune che stanno compromettendo la qualità del terreno di gioco.