"Il Polisportivo va ristrutturato. La città non può essere in svendita"

Un progetto che nel programma elettorale non c’è e spunta mentre il sindaco medita di lasciare Civitanova per candidarsi alle regionali è il tema che Giulio Silenzi (Pd), ex vice sindaco, getta nel dibattito innescato dalla proposta di demolire il Polisportivo per fare spazio a un albergo, a residenze, uffici e spazi commerciali, e di cui sta discutendo l’amministrazione comunale.

Il sindaco Ciarapica non ha voluto svelare i nomi dei privati che hanno presentato la proposta, che per il Dem "è irricevibile e che neanche doveva essere portata in discussione in maggioranza con l’avallo dell’interessato e del sindaco. Civitanova non è in svendita".

Molte le domande poste agli amministratori: "come è possibile tradire così il patto sancito attraverso il programma votato dai cittadini e poi dal consiglio comunale nelle linee di mandato, e come si può mettere in discussione una memoria storica e identitaria della nostra città. Mi chiedo inoltre come sia possibile che un manipolo di consiglieri prenda una decisione non prevista in nessun programma elettorale, a pochi anni dalla scadenza del mandato e a pochi mesi dalla sempre più annunciata candidatura di Ciarapica al consiglio regionale delle Marche". Ma, soprattutto Silenzi chiede "perché c’è bisogno di spostare lo stadio? Nel programma elettorale del sindaco, di Forza Italia e della coalizione di centro destra è scritto che l’impianto va ristrutturato e riqualificato dove si trova, e invece si sta discutendo di uno spostamento solo perché un’impresa milanese vuole fare speculazione a Civitanova, con la condizione di edificare sull’area dello stadio e del parcheggio".

L’esponente del Pd ammonisce: "Civitanova non è in svendita, preda di imprese innominate che non si sa da dove vengano e che si portano dietro chissà chi. La città non è sul mercato per far arricchire qualcuno, ditte, tecnici e affaristi che fanno da intermediari". Quindi la chiamata alla mobilitazione cittadina, sulla scorta di quanto accaduto per respingere il progetto del porto Dubai, quello del parcheggio sotto al Varco sul Mare il supermercato sulla collina di Costamartina: "Dev’esserci una reazione forte, non solo da parte dei tifosi, di chi ama la Civitanovese e tiene a cuore lo stadio, che ha fatto la storia della nostra Civitanova, ma la risposta deve venire da tutta la città. Giù le mani dallo stadio, senza se e senza ma. Ribelliamoci democraticamente, mobilitiamoci".

Lorena Cellini