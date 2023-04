Il Politeama ospita Sami Beg

Domani, alle 18, il Politeama di Tolentino ospita la presentazione del libro "La grande mente. Tutto ha un senso e una risposta", con l’autrice Sami Beg. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con La Coroncina Country Relais, è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sami Beg, scrittrice e consulente olistica, ha viaggiato tanto e conosce molte culture. "Un libro che risponde ai grandi quesiti dell’uomo: chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo – spiegano gli organizzatori –. Inoltre ci permette di scoprire il punto di vista delle Guide Astrali su molti aspetti quotidiani, che una volta compresi nella loro vera essenza, permettono una migliore qualità della vita. Secondo l’autrice, l’interagire delle gerarchie astrali è determinante. Viviamo in un sistema siderale ampio con molteplici forme di comunicazione". Per informazioni: 0733.968043.