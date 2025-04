Il ponte del 25 aprile. Passeggiate, musei, mercatini e street food. La guida al weekend

Dalla Marcialonga del Verdicchio a Matelica alla passeggiata tra leggende e carciofi a Montelupone, dalla mostra mercato floreale di Civitanova alla festa dei fiori a Serrapetrona, dai musei aperti a Macerata al viaggio nella storia sulla Via Lauretana a Recanati. Tante sono le attività organizzate in tutta la provincia per il lungo ponte di tre giorni della Festa della Liberazione.

MACERATA

I musei civici di Palazzo Buonaccorsi, l’Arena Sferisterio e la Torre Civica domani saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Idem sabato, con tanto di visita guidata speciale a Palazzo Buonaccorsi alle 11.30, e domenica. Anche l’Infopoint sarà aperto. Domani l’Ecomuseo Villa Ficana sarà aperto dalle 15 alle 19, mentre il museo di Storia naturale dalle 15 alle 18 e il Mubi, con la mostra "Inattesi ospiti. Biodiversità in cambiamento nelle Marche" sarà aperto sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 10 alle 13.

CIVITANOVA

Da oggi a domenica torna il "Mappamondo dei sapori festival", lo street food di piazza Don Eliseo Scorolli, con quindici food truck che proporranno specialità culinarie italiane e internazionali. Le serate saranno animate dalla musica dei dj e attività collaterali, tra cui animazioni per bambini. L’organizzazione è a cura dell’associazione "La terra delle meraviglie aps". Domani si ripete in piazza XX Settembre il mercatino della "Civitanova eventi" che durerà l’intera giornata, dalle 8 alle 20, con tante bancarelle. Non solo. Torna anche l’appuntamento con "Il Mare in Fiore" sul lungomare sud, con gli espositori della mostra mercato floreale (targata Mylove Eventi) in programma domani, sabato e domenica dalle 9 alle 20.

RECANATI

Sabato alle 15 passeggiata narrata, un percorso tra storia e cultura nel cuore del Giubileo. L’uscita, dal titolo "La Via Lauretana: un viaggio nella sua storia", condurrà lungo l’antico tratto recanatese, dal rione Le Grazie al quartiere Castelnuovo, un percorso finora escluso dall’itinerario ufficiale dei Cammini Lauretani. Si partirà nel quartiere Le Grazie, dalla chiesa di Santa Maria della Pietà, con le guide Chiara Serenelli e Valentina Nardi di Orme Lauretane. Domenica invece tappa finale del Romanati Eternal Festival, con la festa organizzata al Leda di Villa Musone. Dalle 10 alle 24 giornata non stop con tante performance live: ad esibirsi sia gli artisti del territorio, uniti nel collettivo nato per l’occasione, l’Eternal Session, sia i cantautori ospiti delle date antecedenti di Romanati. Alle 21.30 esecuzione di "Mamma" di Beniamino Gigli a cura del collettivo Eternal Session.

PIEVE TORINA

Sabato Active Tourism organizza un’escursione a piedi lungo il Sentiero delle Acque di Pieve Torina, con ritrovo alle 9 al Bar Panificio Fronzi. Una passeggiata facile e piacevole fino al piccolo borgo di Fiume, dove è presente anche un vecchio mulino, per proseguire poi alla chiesetta della Madonna di Prefoglio. Se le temperature lo permettono, si può sperimentare anche il percorso Kneipp.

TOLENTINO

Domenica alle 18 allo Spazio Armonia e Associazione Opera, in piazzale della Battaglia, Tobias Giacomazzi (finalista del "XVII Premio Internazionale Compostela") presenterà il suo primo albo illustrato "Voglio andare senza rotelle!". Insieme al progetto musicale de I Brema.

MATELICA

La Marcialonga del Verdicchio di Matelica per la prima volta si terrà in primavera. Il ritrovo è sabato alle 9.30 in piazza Enrico Mattei. Due i percorsi previsti per accontentare camminatori esperti e amanti delle passeggiate in campagna: uno da 12 chilometri, l’altro di circa 9. Con guide locali, a passo lento, si attraverseranno vigneti e le colture tipiche della collina marchigiana, e si conosceranno aneddoti legati ai luoghi e piante spontanee dalle molteplici proprietà. Ogni itinerario prevede la visita a tre cantine del territorio, dove sarà possibile degustare numerose etichette di Verdicchio di Matelica Doc e Docg accompagnato da prodotti tipici locali, tra cui salumi, formaggi, zuppe, lasagne e altre delizie marchigiane. La giornata si concluderà con una tappa finale di festa, con la musica dal vivo degli Alba & The Winos.

SERRAPETRONA

Domani Caccamo di Serrapetrona il paese si trasforma in un vivace palcoscenico di colori, profumi e tradizioni con la mostra mercato di piante e fiori, affiancata da esposizioni di artigianato artistico, prodotti tipici locali e street food. Tra le iniziative collaterali, spicca l’Open day del Centro canoa, con prove gratuite aperte a tutte le età al lago di Caccamo. In programma poi il Circo Ludobus che animerà la giornata con giochi antichi in legno. Nel pomeriggio, spazio all’intrattenimento itinerante con trampolieri, trucca bimbi e bolle di sapone, per la gioia di grandi e piccini.

MONTELUPONE

Torna la Camminata attraverso le origini, le leggende e la gastronomia storica, sabato (ritrovo 15.30 dalla piazza del Comune) e domenica (8.30). Il percorso, adatto a tutti con un livello di difficoltà medio, prevede tre soste con degustazioni presso le carciofaie visitate, dove i produttori del Presidio Slow Food del Carciofo di Montelupone aprono le porte ai partecipanti per offrire un assaggio delle loro eccellenze. Iscrizioni e degustazioni sono a offerta libera, ma è obbligatoria la prenotazione (3283178021).