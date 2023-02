"Il ponte sul Chienti si farà, è inserito nel piano dell’Anas"

"Se la consigliera Luconi avesse ascoltato il sindaco nel corso del Consiglio comunale, senza essere in preda ai deliri di opposizione, avrebbe potuto comprendere come il ponte di attraversamento sul Chienti, previsto nelle opere collaterali al progetto dell’intervalliva Tolentino-San Severino e finanziato dalla Regione, sia inserito nel piano delle opere pubbliche dell’Anas, dal momento che il finanziamento non è diretto al Comune, ma a tale ente incaricato della realizzazione dell’opera". L’amministrazione Sclavi replica alla consigliera di minoranza Silvia Luconi. "Essendo un finanziamento non destinato direttamente al nostro ente – prosegue l’amministrazione - non è necessario che venga inserito nel piano triennale del nostro Comune, in quanto non di diretta competenza. Non abbiamo alcuna intenzione di fermare opere strategiche.".

Oltre alla precisazione l’amministrazione fa sapere che, come annunciato all’ultimo Consiglio, sul fronte Assm e Asp il sindaco provvederà "a coinvolgere con un parere il ministero per la Funzione Pubblica per avere conferma se nel corso dello scorso mandato (durante il quale Luconi era vicesindaco) siano stati corrisposti compensi agli amministratori delle società partecipate in quiescenza (in pensione)". "Se ciò fosse confermato – conclude - agiremo di conseguenza per il rispetto della normativa, recuperando, insieme agli enti partecipati, le somme indicate come indebitamente corrisposte".