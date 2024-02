Il popolo delle partite Iva. Calano artigiani, agricoltori e piccoli commercianti

In Italia aumenta il numero dei lavoratori indipendenti, il cosiddetto popolo delle partite Iva. Ma non nelle Marche dove, al contrario, nei primi nove mesi del 2023 si registra una contrazione del 10,2% rispetto allo stesso periodo del 2022, il peggior risultato tra le venti regioni. Un crollo legato, in particolare, alla diminuzione – in atto da tempo – del lavoro autonomo ’classico’ (che rappresenta quasi il 75% del totale dei lavoratori indipendenti): artigiani, piccoli commercianti e agricoltori. Precisato che in tutte e tre le categorie i dati includono le posizioni Inps dei titolari dell’azienda, dei soci e dei collaboratori familiari, tra il 2014 e il 2022 nelle Marche sono passati da 139.705 a 115.703, 24mila in meno, un calo pari al 17,2%, il più elevato d‘Italia. E’ questo il quadro che emerge da un’indagine dell’Ufficio studi della Cgia che evidenzia come tra le prime dieci province in cui la riduzione è stata più marcata ci siano Pesaro Urbino (6° posto), Ascoli (8° posto) e Macerata (9° posto). In otto anni, nella nostra provincia il numero di artigiani, piccoli commercianti e agricoltori autonomi è sceso da 32.643 a 26.909, 5.734 in meno, un calo del 17,6%, valore più alto della media marchigiana e di quella nazionale (-11,7%). Entrando nel dettaglio ci si accorge che abbiamo perso quasi il 20% degli artigiani: dai 15.400 del 2004 sono passati ai 12.335 del 2022, 3.065 in meno, pari al 19,9% (media nazionale – 15,2%). Situazione simile per gli agricoltori, passati da 4.195 a 3.363, 832 in meno, pari al 19,8%: numeri che collocano al sesto peggior posto in Italia (media nazionale – 7,5%). Va un po’ meglio per quel che riguarda i commercianti, passati da 13.048 a 11.211, 1.837 in meno, un calo del 14,1% (media nazionale – 9,7%). Dichiara il segretario della Cgia, Renato Mason: "Il crollo del numero degli artigiani e dei piccoli commercianti è ormai visibile a occhio nudo. Nelle città e nei paesi di periferia è sempre più in aumento il numero delle botteghe e dei negozi chiusi definitivamente. Va evitato tutto ciò, perché questa desertificazione abbassa notevolmente la qualità della vita di tutti noi". E l’aumento delle partite Iva senza albo o ordine professionale (ad esempio web designer, social media manager, pubblicitari, consulenti aziendali, consulenti informatici, sociologi, amministratori di condominio), non compensa neppure lontanamente le perdite del lavoro autonomo classico. E certo non consolano i dati della indagine di Confcommercio sui capoluoghi di provincia. A Macerata città nel 2012 si contavano 752 imprese scese a 601 alla data del 30 giugno 2023. A pagare il prezzo più alto quelle del commercio al dettaglio (121 in meno), mentre reggono alberghi, bar e ristoranti (11 in meno). Numeri dentro ai quali spicca, in negativo, la situazione del centro storico nel quale, nel 2012, si contavano 319 imprese, scese a 235 nel primo semestre 2023, 84 in meno. Come dimostrato dai fatti, la riapertura del centro al traffico non ha impedito a tanti piccoli esercenti di abbassare le serrande.