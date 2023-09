Il Portorecanati Calcio: 10 anni di Pigini, presentazione a Porto Recanati

Appuntamento domani alle 18, a largo Porto Giulio, con la presentazione del settore giovanile e della prima squadra del Portorecanati Calcio. "Sarà un’invasione di colore arancione – assicura il presidente Fausto Pigini – e siamo felici di ritornare dopo diversi anni a presentare il nostro settore giovanile e anche la società sportiva alla nostra città". E c’è dell’altro. "Sarà inoltre un momento per tracciare un bilancio dei miei 10 anni di presidenza e presentare alla città i progetti futuri che stiamo pensando – aggiunge Pigini –, in modo da seguire sempre più i ragazzi che frequentano la nostra scuola calcio. Domani ogni genitore potrà vedere il proprio figlio sfilare in una delle 13 squadre del settore giovanile".