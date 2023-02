Il Portorecanati Calcio omaggia la famiglia di Riccetti con una targa

Momenti di profonda commozione ieri pomeriggio, nel campo sportivo di Porto Recanati, dove si è tenuta una cerimonia per omaggiare il ricordo e la memoria di Marcello Riccetti, l’ex calciatore professionista morto lo scorso 17 gennaio, a 77 anni. E’ quanto ha voluto organizzare la società Portorecanati Calcio, pochi minuti prima dell’inizio del match di Prima Categoria contro la Cingolana San Francesco, consegnando così una targa ai familiari di Riccetti. Questo per non dimenticare un campione vero, portorecanatese doc, che dopo gli inizi nella sua città arrivò, tra gli anni ’60 e ’70, a solcare i prestigiosi campi della serie C e della serie B con le maglie di Anconitana, Benevento, Avellino e Catania. Per l’occasione, erano presenti i dirigenti e il presidente del Portorecanati Calcio Fausto Pigini e i familiari di Riccetti: i figli Erika e Mirko, i nipoti Veronika, Gloria, Jacopo ed Edoardo, la nuora Cinzia, il genero Graziano, la moglie Giacometta e la sorella Elia. Il presidente Pigini ha sottolineato che "tutto è partito dopo una piccola donazione raccolta e consegnata dalla famiglia Riccetti, a favore della nostra società. Per questo motivo, abbiamo voluto omaggiare un nostro ex campione, che in passato è stato anche allenatore di questa squadra". Sempre per il Portorecanati Calcio, Gianluca Guastaferro ha ricordato il valore di Riccetti da giocatore (fu un regista dai piedi fatati) e poi il suo impegno, anni dopo, da allenatore. Quindi è venuto il momento della targa, che recitava "Alla famiglia Riccetti nel perenne ricordo di Marcello". A consegnarla nella mani dei figli Erika e Mirko è stato il dirigente Luciano Cinquarla, che era grande amico dell’ex calciatore. Inutile dirlo, lacrime e anche tanta emozione. "Il campo sportivo è stata per la mia famiglia una seconda casa e ci sembrava giusto fare questa piccola donazione – ha commentato Mirko Riccetti –. Ci sono cresciuti mio nonno Giuseppe, mio padre Marcello, io, mio figlio Edoardo e mio nipote Jacopo".

Giorgio Giannaccini