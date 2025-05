Il poster della Maceratese sabato in regalo con il Carlino

Macerata, 22 maggio 2025 – Un regalo per tutti i tifosi della Rata: è quello che ci sarà sabato 24 maggio in edicola, acquistando una copia de il Resto del Carlino. In omaggio, infatti, ci sarà il poster della Maceratese, per celebrare la vittoria del campionato di Eccellenza 2024-2025.

La promozione in serie D sarà ricordata grazie a una speciale pubblicazione, con la maxi foto dei ragazzi di mister Matteo Possanzini e del patron Alberto Crocioni che festeggiano sotto ai tantissimi tifosi biancorossi che domenica 11 maggio hanno raggiunto lo stadio Del Conero di Ancona per lo spareggio promozione contro il K Sport Montecchio.

Per contribuire a ricordare l’impresa biancorossa, ecco il poster in edicola sabato. Un’iniziativa resa possibile grazie al sostegno della Maceratese e di vari sponsor come Apot Disinfestazioni, Edilizia Crocioni, Colfiorito, Seriprince, Re.i.cal. e Termoidraulica Camarri.