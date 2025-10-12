Identità a tavola

Cronaca"Il posto giusto" al Lauro Rossi con San Patrignano
12 ott 2025
LORENZO FAVA
Cronaca
Giovedì alle 19 al teatro Lauro Rossi si tratterà il tema del disagio giovanile e del pericolo della droga. Andrà in scena "Il posto giusto", format di prevenzione del progetto WeFree della comunità San Patrignano. L’evento è organizzato con il sostegno di banca Mediolanum e sarà a ingresso gratuito. L’iniziativa ha l’obiettivo di aiutare sempre più minori in condizione di disagio. Il pubblico ascolterà la testimonianza di Ivana, che da ragazza in percorso a San Patrignano. Vinta la sua battaglia contro l’alcol e l’abuso di farmaci, Ivana racconta la sua storia agli altri per mostrare cosa significa vivere con una dipendenza. Affiancata dal conduttore e autore teatrale Pascal La Delfa, Ivana indagherà il suo passato per ricostruire le ragioni che l’hanno condotta verso l’alcolismo e la dipendenza; grazie alla sua forza di volontà, ha lentamente riconquistato il controllo della propria vita. "Rivolgiamo molte attenzioni ai rapporti e alle scelte che si compiono nella prima adolescenza, il periodo della crescita nel quale si è più facilmente condizionabili da comportamenti negativi e lesivi – spiega Federico Tossani, uno dei responsabili del progetto WeFree –. È per parlare a giovani e giovanissimi che oltre vent’anni fa è nato il nostro progetto, ma ci rivolgiamo anche a un pubblico di genitori e adulti sensibili all’argomento".

© Riproduzione riservata

