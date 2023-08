Il Pozzo ai titoli di coda, ora Macerata si mobilita. I titolari commossi: "Sommersi dall’affetto"

Macerata, 22 agosto 2023 – “Ringraziamo tutti per le numerose dimostrazioni di affetto e solidarietà. Ci sentiamo lusingati nel vedere in quanti hanno a cuore la storia di questo locale". Sono le parole dei titolari del Pozzo, storico locale di vicolo Costa, dopo che in questi ultimi giorni sono stati letteralmente sommersi da telefonate, messaggi, manifestazioni di vicinanza. Il locale è pieno di gente che vuole portare un saluto, un abbraccio. Nato nel 1984 nel cuore del centro storico con Umberto Raimondi, i gemelli Paolo e Francesco Bragoni e il loro fratello Carlo, il Pozzo scomparirà entro l’anno: c’è uno sfratto in corso.

“Un po’ ci sentiamo anche in imbarazzo perché non era nostra intenzione fare le vittime – scrivono Paolo e Francesco –. Abbiamo gestito nel bene e nel male, ci siamo impegnati, abbiamo fatto bene e abbiamo sbagliato, come è normale in qualsiasi attività della vita. La nostra non è una situazione isolata né esclusiva. Le aziende con una storia vecchia come la nostra fanno fatica ad adattarsi ai tempi, probabilmente anche per incapacità di adeguarsi. Forse la nostra era solo paura di essere rinchiusi e dimenticati in un ricovero per anziani invece di finire i propri giorni tra l’affetto della famiglia. Affetto che voi non ci avete fatto mancare. Grazie".

L’ex rettore Unimc, Luigi Lacchè, sposa l’idea, lanciata sui social, di organizzare qualcosa a sostegno del Pozzo: "Disponibile anche a una sottoscrizione pubblica per sostenere il tempio maceratese della notte, della musica, dell’amicizia e di tanto altro". Mai stato solo un semplice locale: è stato la culla del jazz e di tanta musica di qualità, con Chet Baker, Karlheinz Stockhausen, Mike Melillo e moltissimi altri, oltre che luogo prescelto per infinite discussioni politiche e filosofiche consumate nel cuore della notte. Teatro di amicizie e di amori durati nel tempo. Ma il Pozzo è anche ironia, sempre. "Entro – scrive la consigliera Ninfa Contigiani –, chiedo un orzo. L’oste, serio: ‘Ma ce l’hai l’impegnativa?’ Battuta fulminante. Nella mia vita maceratese, forse insuperata. Un vero dispiacere". "È un locale che ha fatto la storia. Un locale che non si può imitare", dicono altri.

"Chi non ha passato la gioventù al Pozzo?" è la domanda che si sente più spesso in questi giorni. E allora c’è chi lancia l’idea di una raccolta fondi. Renato Bianchini suggerisce anche una cena-manifestazione: "A settembre, sarebbe bello riempirlo di tanti amici, manifestare amore e solidarietà", mentre Giampaolo Cicconi propone "a settembre serata al Pozzo con Crosby dj". Tra chi risponde subito presente, anche l’avvocato Giancarlo Giulianelli, garante dei diritti per le Marche: "Io ci sono. Ci siamo tutti. Invitiamo anche i vecchi amici di università".

"Siamo tutti in debito – sottolinea Manuela Berardinelli dell’associazione Alzheimer Uniti Marche –, dobbiamo fare qualcosa insieme, non può assolutamente chiudere. C’è da capire come fare per sostenere un posto che da sempre identifica Macerata". "Un vero peccato. Il Pozzo è un luogo poetico che va salvaguardato – scrive il professor Enzo Nardi –. Ci sono 40 anni di musica, letteratura e cultura. Io stesso ho iniziato al Pozzo con le canzoni francesi" e lancia un appello agli assessori, chiedendo di fare qualcosa. Sul web c’è chi ricorda bene i primissimi tempi del Pozzo: "C’era Pio ai fornelli e alla piastra che preparava i primi hamburger maceratesi, zio Umbertino alle pubbliche relazioni che ci illustrava come versare correttamente una Weissbeer, la Piancavallino Blues Band e il grande jazz di Mike Melillo e Chet Baker. Quante serate passate a parlare con gli amici e a discutere sui massimi sistemi fino alle ore piccole!".

Centinaia di ricordi, un fiume in piena. "Vergognoso che la città possa permettere questo sfratto, questa chiusura. Sono diventata grande in questo locale. Perdere un’eccellenza di questo livello senza muovere una paglia fa venire le lacrime agli occhi". "Ho vissuto notti straordinarie al Pozzo, tempi universitari con Giorgio Agamben e tutta la nostra generazione di ‘filosofi’ più o meno appartenenti al movimento della ‘Pantera’. Tempi ebbri, pieni di poesia, con molte scaturigini, una Macerata che non esiste più, persa ad inseguire qualche modello che non le appartiene. Sì, i maceratesi devono essere vicini ai titolari del Pozzo, perché il loro lavoro (di una vita) è andato sempre molto al di là del semplice servizio alla popolazione... Mi dispiace, io invece spero che riapriranno un piccolo locale da qualche altra parte, in fondo sono loro il Pozzo, non le quattro mura di chi li sfratta". Intanto su Facebook è nato il gruppo "Salviamo il Pozzo": in 24 ore ha superato i 500 membri.