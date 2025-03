Il pozzo di Emanuele ora è realtà

È stato inaugurato il pozzo di Emanuele Mosca. Il quattordicesimo pozzo di acqua potabile realizzato da Amiciper in Burkina Faso (Africa), con il contributo della famiglia. L’associazione di volontariato ha voluto dedicarlo al 21enne di Tolentino che aveva perso la vita nel 2022 in un incidente stradale sulla provinciale 502, a San Ginesio (si trovava sul sedile posteriore). A metà febbraio una delegazione, composta da Fabiola Caporalini, Pierluigi Tordini e Giovanni Mosca, il papà di Emanuele, è partita per il Burkina Faso, per seguire le attività e i progetti di cooperazione internazionale portati avanti nell’Africa Subsahariana da oltre 17 anni.

Il momento centrale del viaggio è stato proprio l’inaugurazione del pozzo di Emanuele, nel villaggio di Pabré, vicino alla capitale Ouagadougou. L’acqua potabile, fonte di vita e di salute per la popolazione, serve sessanta clan familiari. Considerando che ogni clan racchiude un gran numero di persone, fino a venti o trenta, è grande l’impatto effettivo sulla popolazione residente. Sono già sorte colture circostanti al pozzo, lavorate dalle famiglie del luogo che ne possono beneficiare.

Il pozzo, profondo 80 metri, è dotato anche di pannelli solari, con la possibilità di creare piccole condotte per portare la preziosa risorsa alle zone circostanti. Mosca ha ricordato il figlio; un pensiero forte è andato anche a mamma Laura e ai fratelli di Emanuele, Alessandro e Ludovica, il cui desiderio resta quello di venire a visitare il pozzo in un prossimo viaggio. I volontari hanno poi visitato il centro Abasmei, alle porte della capitale Ouagadougou, dove Rosalie Kanzyomo ospita una settantina di malati mentali raccolti dalla strada a cui presta cure e accoglienza. I pazienti, di solito allontanati dalle famiglie per l’impossibilità di prendersene cura, vengono alloggiati con i loro figli.

All’infanzia del centro sono stare destinate le risorse del progetto editoriale "Per tutti i colori", realizzato dal collettivo Scriviperbene nel 2024. Parte dei diritti d’autore di questa pubblicazione, edita da Seri Editore, sono stati dedicati anche alla ristrutturazione della farmacia dell’ospedale di Nanoro, importante presidio sanitario del centro-ovest del Paese. Sono state consegnati tutti i sostegni e gli aiuti familiari e Mosca, sempre affiancato da Amiciper, ha avviato una collaborazione familiare con l’associazione Saint Odette, che si occupa di assistenza sanitaria ai bambini malati.