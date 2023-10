Il pre-scuola alla materna Rodari: "Va istituito per aiutare i genitori"

Il caso del servizio pre-scuola arriva in Consiglio comunale, con una interrogazione dell’esponente del Pd Alessandro Marcolini. La questione riguarda la materna Gianni Rodari in via Panfilo, che fa parte dell’istituto Mestica. L’apertura dalle ore 8 sta creando molti problemi alle famiglie, perché numerosi genitori a quell’ora devono già essere al lavoro e dall’inizio delle lezioni hanno già accumulato una serie di ritardi. Alcuni si sono rivolti al Comune e alla direzione scolastica, senza però riuscire a venirne a capo: a quanto sembra, infatti, ci sarebbe un rimpallo di responsabilità. Un paradosso, tra l’altro, perché la scuola elementare che si trova al piano di sopra della materna ha questo servizio, a pagamento, ma comunque disponibile. Le famiglie da un mese stanno cercando di risolvere il problema, arrivando alla raccolta firme.

Per tentare di risolvere la situazione, il consigliere comunale del Pd Marcolini ha depositato una interrogazione, da sottoporre all’amministrazione. Nel testo, Marcolini sintetizza la vicenda e sottolinea le difficoltà delle famiglie. "Negli anni passati - prosegue l’esponente Dem - la vecchia amministrazione è stata attenta alle esigenze dei genitori attivando questo tipo di servizio, che ha interessato gli istituti comprensivi del territorio. L’attuale amministrazione lo scorso anno è stata rimproverata e sollecitata per risolvere questo problema che riguardava, all’epoca, un altro istituto; oggi il problema si ripresenta. La situazione è piuttosto grave e va risolta con la massima urgenza, poiché si tratta di indispensabili e improrogabili esigenze di vita e lavorative delle famiglie". Per questo il consigliere di opposizione chiede all’amministrazione "di rendere noto al Consiglio comunale e alla intera cittadinanza se intende risolvere questa problematica predisponendo l’invocato servizio pre-scuola e, se sì, in quali tempistiche e con quali modalità". L’interrogazione sarà discussa nelle prossime sedute del Consiglio comunale, in programma il 30 e 31 ottobre. "Ma visto che spesso, come già accaduto, le interrogazioni dell’opposizione nascondono una ’polverina magica’ e come per incanto il problema viene risolto prima della discussione dell’atto consiliare - commenta Marcolini -, spero di veder risolto il problema in tempi rapidi, ben prima di fine ottobre". Lo scorso anno la questione si era presentata per le elementari, ed era stata risolta mettendo a carico delle famiglie un servizio che era stato finanziato dal Comune.