Il precedente da due milioni a Montelupone

La dea bendata torna di nuovo a far sorridere il territorio maceratese dopo sole poche settimane dall’ultima vincita. A fine gennaio, il bar "On the road cafè" di Montelupone, ha registrato una vincita di ben due milioni di euro, raccontata dal Resto del Carlino, dopo l’acquisto di un biglietto gratta e vinci da venti euro. "Diciamo soltanto che siamo contente per lui o per lei – questo il primo commento di Martina e Federica Rossi, titolari del bar, che hanno invece, mantenuto il massimo riserbo sul vincitore – e non ci dispiacerebbe ricevere una ricompensa". Due giorni fa la nuova vincita, stavolta al Superenalotto, la più alta al mondo, grazie alla vendita di cinque delle novanta quote disponibili nelle ricevitorie Sisal. Cinque dei vincitori hanno acquistato la loro quota nel bar pasticceria "Dolce Forno" di Montecassiano, mentre un sesto è un giocatore della ricevitoria Banco Lotto di via Elpidiense Sud a Montegranaro, nella provincia di Fermo. Il 17 gennaio, la dea bendata ha baciato anche la provincia di Pesaro regalando a Pergola, piccolo paese dell’entroterra, una vincita di quasi 26mila euro. Il 10 dicembre 2022, nel bar di viale Don Minzoni, stavolta a Porto San Giorgio, sono stati vinti, sempre al superenalotto, 37 mila euro. Due anni prima, il 22 maggio 2021 a Montappone, piccolo comune dell’entroterra fermano, è stata registrata la quarta vincita più alta nella storia del gioco, con un montepremi di ben 156 milioni di euro. Una storia che si ripete nel tempo grazie alle numerose vincite che la fortuna ha regalato nel territorio. Una regione ricca di cultura, storia e tradizioni, spesso testimone e protagonista di vincite da capogiro.

Barbara Palombi