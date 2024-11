Il prefetto dal barista derubato: lo Stato c’è

"Quanto discusso verrà trattato in una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, in Prefettura. Attueremo dei protocolli per incrementare la percezione di legalità e far sentire la nostra presenza sul territorio attraverso i controlli delle forze dell’ordine, oltre alla possibilità di incrementare il numero delle telecamere di videosorveglianza". Così si è espressa ieri mattina il prefetto di Macerata Isabella Fusiello che ha fatto visita a Porto Recanati, dopo la recente escalation di furti avvenuta nelle ultime settimane. Intorno 10.30, il prefetto Fusiello è arrivata a Palazzo Volpini e si è incontrata con il sindaco Andrea Michelini, il commissario capo della polizia locale Sirio Vignoni, il comandante dei carabinieri della Compagnia di Civitanova Angelo Chiantese, il sottotenente Fabrizio Cori Carlitto della Tenenza della Guardia di finanza e il maresciallo capo Roberto Di Biasio, vicecomandante della caserma dei carabinieri di Porto Recanati.

Tutti insieme si sono diretti a piedi in piazza Brancondi per poi entrare al bar-gelateria "Guido 1970", l’attività dove si era verificato un maxi colpo da 40mila euro nella notte del 6 novembre, per mano di una banda criminale composta da sei persone. Perciò sono stati accolti dal titolare del bar Javier Pagano, che si è seduto e confrontato con loro. "Ho voluto incontrare l’esercente per far capire che lo Stato gli è vicino – ha spiegato il prefetto Fusiello -. I carabinieri stanno indagando e ad agire è stata una banda di malviventi, dedita ai reati contro il patrimonio. Aumentare le telecamere è un’opportunità da tenere in considerazione. Più in avanti faremo il punto sulla sicurezza, in sede di comitato".

Molto soddisfatto il sindaco Andrea Michelini. "L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo e confronto tra le istituzioni locali e i rappresentanti delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di definire e rafforzare le misure di controllo e protezione del territorio – dice il primo cittadino portorecanatese -. Il prefetto Fusiello ha chiesto dettagli sul numero di telecamere attualmente in funzione, mostrando apertura verso la possibilità di implementare ulteriori dispositivi, in collaborazione con la polizia locale. La sicurezza è una priorità fondamentale per assicurare la serenità della città. Ed è un segnale importante per la nostra città sapere di poter contare su un coordinamento efficace e sulla collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte".