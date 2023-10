Il prefetto in visita al cantiere dell’Istituto ’Divini’: i lavori continuano a subire rallentamenti

Visita al cantiere dell’Itts Divini da parte del prefetto Flavio Ferdani. Il sopralluogo è avvenuto in occasione della Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti, organizzato dalla Guardia di Finanza. Intanto, i ragazzi hanno organizzato, per lunedì prossimo, un corteo. Ferdani ha voluto fare visita al cantiere della nuova scuola di viale Mazzini i cui lavori continuano a subire, da tempo, gravissimi rallentamenti per una serie infinita di vicissitudini nonostante i continui solleciti da parte degli amministratori locali. Lo scorso fine settimana peraltro, il primo cittadino Rosa Piermattei era tornata ad avere un colloquio anche con il commissario straordinario Guido Castelli, al quale aveva chiesto ragione dell’ennesimo fermo del cantiere ricevendo rassicurazioni sulla ripresa delle opere. La rappresentanza studentesca ha comunque deciso di esprimere la propria preoccupazione attraverso una manifestazione che si svolgerà lunedì, a sette anni dal sisma che rese inagibile la sede storica. Il dirigente scolastico, Sandro Luciani, ai microfoni di una radio locale ha spiegato che "i lavori per l’edificio principale, che dovrebbe essere di cinque piani, sono fermi. È stata completata la palestra che in questi giorni sarà consegnata ma non risolve i problemi logistici della scuola. Nel corso dell’ultima assemblea degli studenti il comitato studentesco ha deciso di sollecitare, tramite una manifestazione, gli organi competenti ad accelerare gli iter burocratici. Contiamo di radunare docenti, famiglie e tutta la cittadinanza perché i tempi si stanno prolungando all’infinito". Il commissario Castelli, lo scorso luglio, aveva garantito che i lavori, salvo imprevisti, sarebbero ripartiti a settembre. Un disagio per studenti e insegnanti che dal 2016 occupano la Luzio che non ha spazi adeguati. "Alcune classi di meccanica e chimica sono ospitate nel plesso dei laboratori appaltati dalla provincia prima del terremoto e già ricostruiti. Nel nostro territorio - prosegue Luciani nell’intervista - c’è molta richiesta di periti tecnici, tanto che non riusciamo a soddisfare tutta la richiesta delle imprese e questa situazione non ci favorisce. Anche il Prefetto è rimasto stupito della situazione di stallo e ha capito le nostre difficoltà".

Gaia Gennaretti