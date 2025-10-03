Il prefetto Signer in visita al comando delle Fiamme Gialle

Mercoledì Giovanni Signer, prefetto di Macerata, ha fatto visita al comando provinciale della Guardia di Finanza. Accolto dal Colonnello Ferdinando Mazzacuva, il prefetto ha visitato la caserma intitolata all’allievo finanziere Livio Cicalè, sede del comando provinciale, del nucleo di polizia economico-finanziaria e del gruppo.

Presenti i comandanti dei reparti e delle articolazioni dipendenti, nel corso dell’incontro, il comandante provinciale ha illustrato l’organizzazione territoriale e le tematiche più rilevanti relative alle attività svolte dalla guardia di finanza nella provincia: dal contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, agli interventi in materia di tutela della spesa pubblica, alle indagini in tutti i settori che evidenziano fenomeni di criminalità economico-finanziaria, nonché al concorso al mantenimento della sicurezza interna ed esterna del Paese.

A conclusione della visita, il prefetto ha manifestato il proprio apprezzamento per la qualificata e riservata attività svolta dalle fiamme gialle maceratesi nei molteplici e diversificati settori istituzionali, costante tutela di legalità e sicurezza della collettività provinciale, nonché per la preziosa collaborazione fornita nell’ambito delle iniziative avviate e coordinate dalla prefettura, in sinergia con le altre forze dell’ordine.