Il premio Andersen Luca Tortolini: "Cerco di scrivere storie per tutti"

L’editoria per l’infanzia è oggi un settore trainante del mercato librario e in un paese che legge poco, i libri per bambini e ragazzi rappresentano una vera speranza per il futuro, come sottolineano alla "Bidibi Bodibi Book", la libreria per 0-14 anni di Macerata. È qui che abbiamo incontrato il maceratese Luca Tortolini, fresco vincitore del Premio Andersen 2024 quale miglior scrittore per l’infanzia.

Tortolini, che sensazione ha provato nel ricevere a Genova la “statuetta” del più prestigioso riconoscimento italiano dell’editoria per l’infanzia?

"È stato un momento di grande gioia condiviso con gli altri. Ero già stato a Genova quando il premio lo aveva ricevuto Mauro Evangelista (fondatore di Ars in Fabula, recentemente scomparso, ndr). Era stata una grande festa, talmente bella che mi era capitato di pensare ‘chissà se un giorno anch’io vincerò il Premio Andersen’. Inaspettatamente quel giorno è arrivato e ne sono felice".

Come è nata la sua passione per la scrittura?

"Ho letto sempre molto ed a un certo punto ho sentito la necessità di scrivere. Una folgorazione è stata per me la scoperta degli albi illustrati, genere letterario in cui parola e immagine dialogano fortemente".

Quando ha capito che la scrittura poteva diventare il suo lavoro?

"Ho sempre scritto per la necessità di farlo e ho sempre desiderato fare della scrittura il lavoro della mia vita".

Il Premio Andersen è una sorta di consacrazione, il punto di non ritorno?

"È un errore lavorare per essere gratificati da un premio ed io avrei continuato a scrivere indipendentemente da come sono andate le cose".

A quale libro della sua infanzia è rimasto affezionato?

"“Canto di Natale” di Charles Dickens, che la prima volta mi fu letto quando non sapevo ancora leggere. Conservo ancora quella edizione, che ho portato come me a Genova il giorno della premiazione".

Come sceglie i temi dei suoi libri e qual è il modo giusto per raccontare una storia a un pubblico molto giovane?

"Dino Buzzati sosteneva, a ragione, che scrivere per l’infanzia è come scrivere per gli adulti, solo che è molto più difficile. Ai ragazzi si può raccontare tutto, bisogna capire come farlo. Io narro cose che mi appartengono, che ho vissuto e che mi emozionano. Cerco di scrivere storie per tutti e nelle quali i più piccoli possano riconoscersi e sentirsi trasportati dalla narrazione, anche per accrescere in loro il piacere della lettura. Spesso mi piace inserire qualche termine difficile, tale da stimolare la curiosità del piccolo lettore ed indurlo a ricercarne il significato".

C’è un filo comune che unisce tutti i suoi libri?

"L’invito a mettersi nei panni altrui. La letteratura dovrebbe sempre dirci qualcosa che ci aiuti a comprendere noi stessi e gli altri".

Dove trova ispirazione per le storie che scrive?

"Dalle atmosfere che intercetto camminando nella città, o seduto al tavolo di un caffè, oppure a contatto con la natura. Vado spesso a scrivere all’Abbadia di Fiastra".

Scrive a mano?

"Porto sempre con me un taccuino rosso dove abbozzo l’idea, che poi ricompongo al computer".

Il momento più propizio per scrivere?

"Al mattino appena sveglio. Scrivere è mettere ordine nella vita e io con la scrittura aggiusto i miei sogni".

Quanto è importante l’illustrazione in un libro?

"L’immagine è fondamentale in un album illustrato; è narrazione. Il testo e l’illustrazione dialogano e se il dialogo funziona bene ne esce un buon libro".

Dei 37 libri finora pubblicati a quali è più affezionato?

"Al primo perché è stato il primo e all’ultimo perché è l’ultimo. Tutti, a loro modo, sono importanti".

Qual è stato il primo?

"“Le case degli altri bambini”, illustrato dalla maceratese Claudia Palmarucci".

E l’ultimo finora pubblicato?

"“Chi sa cosa sia la felicità lo dica”, con le illustrazioni di Marco Somà. Un libro per riflettere su cosa sia la felicità".

Libri di prossima uscita?

"Sto terminando un piccolo romanzo che uscirà a marzo del 2025 per Mondadori e nell’autunno prossimo saranno nelle librerie cinque miei album illustrati pubblicati da diversi editori".

Quali sono le sue letture preferite?

"Il mio grande amore è George Simenon, che è stato uno scrittore estremamente prolifico, nonostante il pubblico lo associ solo alle inchieste del commissario Maigret. Da giovane, con vari pseudonimi, scrisse molti generi di romanzi, anche per ragazzi".