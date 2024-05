Il Premio Annibal Caro sbarca a Torino

Vetrina internazionale per il Premio Annibal Caro alla traduzione che è stato accolto nella sala della Regione Marche al Salone del Libro di Torino per presentare la 7° edizione e assegnare il Premio alla carriera 2024. Il riconoscimento è stato conferito a Riccardo Duranti, traduttore tra i più autorevoli in Italia, già finalista nella sesta edizione. Presente alla premiazione anche il vincitore della scorsa edizione, Nicola Verderame in rappresentanza di tutto il comitato tecnico-scientifico che ha designato Duranti. L’assessora alla cultura della Regione Chiara Biondi ha espresso apprezzamento al premio anche per la capacità di coinvolgere le nuove generazioni all’interno della giuria popolare e sottolineato l’importanza di educare alla lettura, strumento principe per acquisire capacità critica. Federica Alessandri e Rosetta Martellini, componenti del comitato promotore, hanno presentato i tre finalisti, Barbara Teresi per la traduzione dall’arabo di ’La casa dei notabili’ di Amira Ghenim edizione e/o; Tommaso Pincio per la traduzione dall’inglese di ’Cassa 19’ di Claire Louise Bennett edizioni Bompiani; Maurizia Balmelli per la traduzione dall’inglese di ’Il passeggero’ di Cormac McCarthy edizioni Einaudi. Con i finalisti l’appuntamento è per il 6 giugno quando nel giorno della ricorrenza della nascita di Annibal Caro si svolgerà la cerimonia di premiazione a Civitanova Alta.