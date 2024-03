Il premio Camillo Grifi. Ecco undici borse di studio per i ragazzi meritevoli

Consegnato a undici studenti meritevoli il premio Grifi, istituito dall’omonima fondazione, oggi passata alla Cassa di risparmio della provincia di Macerata, per sostenere ragazzi e ragazze della Val di Fiastra particolarmente meritevoli. Il premio consiste in una borsa di studio di 2.500 euro. La storia di questo riconoscimento nasce nel 2000: la signora Germana Gubellini, per onorare la memoria del marito Camillo Grifi, noto medico odontoiatra e imprenditore originario di Sant’Angelo in Pontano, ha istituito una fondazione a lui intitolata con lo scopo di promuovere e favorire l’elevazione del livello di istruzione e di cultura dei giovani residenti nei comuni di Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano e Urbisaglia, in provincia di Macerata, e Falerone in provincia di Fermo.

Dal 2000 ad oggi sono state erogate un centinaio di borse di studio. A partire dal 2022 la Fondazione Carima ha incorporato la Fondazione Camillo Grifi proseguendone la lodevole attività nell’ambito del settore di intervento dell’educazione, istruzione e formazione, che prevede l’erogazione di contributi a sostegno di progetti con finalità didattiche e formative. Alla cerimonia di consegna ha partecipato Giuseppe Sposetti (presidente della Fondazione Grifi fino alla fusione), che ha raccontato la storia della fondazione, sottolineando come "si vuole valorizzare la crescita degli studenti della vallata per dare risalto alle nuove generazioni". Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi, presidente della Fondazione Carima, ha aggiunto che questo premio è "un piccolo investimento per il futuro, al quale come Fondazione cerchiamo di dare un contributo attraverso la nostra azione istituzionale". Presente alla cerimonia di consegna delle borse di studio anche Gianni Fermanelli, segretario generale della Fondazione Cassa di risparmio di Macerata. I premiati quest’anno sono stati: Sara Bagazzoli di Sarnano, Marta Bartolini di Loro Piceno, Francesca Basili di Gualdo, Vanessa Centoni di Sarnano, Simone Contratti di Colmurano, Irene De Minicis di Falerone, Angela Di Serio di Colmurano, Marika Marignani di Sarnano, Sonia Tomassini di Urbisaglia, Carlotta Pompei di Falerone e Asia Tesei di Loro Piceno.