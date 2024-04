Il Premio Ludovico Alessandrini assegnato alla regista Nicchiarelli

Prestigioso appuntamento sabato all’aula magna del Comune di Recanati per la consegn del Premio Ludovico Alessandrini per il Cinema di Poesia, giunto alla sua XII edizione, alla regista Susanna Nicchiarelli (nella foto) per la sua attività nel cinema e non solo. Questa sera ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica dedicata alla regista nella Sala Gigli di Recanati con "Chiara", il film che ha ottenuto due candidature al David di Donatello, dove la regista e sceneggiatrice Nicchiarelli affronta la figura femminile di Santa Chiara giustapponendola alla sua epoca e contestualizzandola all’interno della società patriarcale. Nicchiarelli ha iniziato la carriera lavorando con Nanni Moretti e ha scritto e diretto molti corti e documentari. Ha partecipato alla 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia con "Nico" sugli ultimi anni della cantante Christa Päffgen, in arte Nico.

La pellicola ha vinto il premio Miglior Film nella sezione Orizzonti. Durante la cerimonia di assegnazione del premio organizzata dal presidente del Circolo del Cinema, e dall’Amministrazione con il patrocinio della Rai, della Regione e della Provincia di Macerata, Nicchiarelli colloquierà con il docente e critico cinematografico Emiliano Morreale. La rassegna cinematografica dedicata alla regista, come nelle precedenti edizioni, ha avuto un prologo in cui gli studenti delle scuole recantesi si sono messi nei panni dei critici cinematografici. Due classi delle medie e delle superiori hanno seguito un approfondimento sull’opera della Nicchiarelli e, "adottando" ciascuna un film, hanno prodotto una recensione che sarà pubblicata nel catalogo del Premio 2024.

ant. t.