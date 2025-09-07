Il premio "Ponte del Diavolo" all’imprenditore Renzo Foglia: "Impegno per economia e sociale"

Mercoledì, alle 21, in piazza della Libertà a Tolentino ci sarà la consegna del premio "Ponte del Diavolo" al cittadino tolentinate 2025. Quest’anno l’associazione artistico-culturale "I Ponti del diavolo", presieduta da Carla Passacantando, di concerto con l’amministrazione comunale, ha deciso di attribuirlo all’imprenditore Renzo Foglia, fondatore di Erreuno "per l’impegno volto allo sviluppo dell’azienda, la sua visione imprenditoriale e la capacità di costruire relazioni solide che hanno avuto un impatto positivo nel tessuto economico e sociale del territorio", si legge nelle motivazioni del riconoscimento.

Verranno consegnate anche delle menzioni d’onore a: Paolo Bibini, meccanico squadra nazionale italiana under 23 di ciclismo; alla Confraternita della Cintura di San Nicola; all’architetto Enrico Crucianelli, amministratore unico di Rest Edile e presidente Ance Macerata; al Gruppo 82 Tolentino di basket; a Mauro Mogliani, artigiano e scrittore; al commissario capo Riccardo Zenobi del commissariato di Civitanova; alla Pallanuoto Tolentino per i suoi quindici anni di attività; alla Futura Pallavolo Tolentino per i suoi cinquant’anni di attività; alla violinista Lucia Sagretti; al Sermit e a don Rino Ramaccioni che festeggia sessant’anni di sacerdozio; alla squadra femminile dell’associazione Tennis Tolentino.

Nel corso della serata si esibiranno i campioni italiani 2024 di danze caraibiche Matteo e Alessandra Ballini. L’evento rientra nell’ambito della kermesse "Sul Ponte del diavolo… tra storia e leggenda", che avrà il suo momento clou sabato sera con la rievocazione; testimonial della serata sarà l’attore Fabio Fulco.

Lucia Gentili