Il premio Rina Gigli al mezzosoprano Sugiyama

Grande partecipazione e tanti applausi venerdì sera nell’auditorium del Centro mondiale della poesia di Recanati, per la serata conclusiva della rassegna "A tutti, se vuole, la donna la fa! – Viaggio musicale con qualche licenza nell’universo femminile del melodramma", promossa dall’Associazione Beniamino Gigli con il patrocinio della Commissione pari opportunità della Regione e del Comune di Recanati. L’appuntamento ha celebrato il ricordo del soprano recanatese Rina Gigli, a 25 anni dalla scomparsa, con l’istituzione del nuovo Premio Rina Gigli, pensato per valorizzare le giovani promesse femminili del canto lirico. A ricevere il riconoscimento alla prima edizione è stata il mezzosoprano Saori Sugiyama, definita una vera rivelazione della rassegna e accolta dal pubblico con lunghi applausi. Alla cantante è stata consegnata anche una pergamena realizzata dall’artista Malleus. La serata, condotta da Giacomo Baldassarri e introdotta dalla musicologa Maria Chiara Mazzi, ha visto la partecipazione di alcuni protagonisti della rassegna: il soprano Elena Memoli, il tenore Carlo Giacchetta, il basso Alessandro Ceccarini e la stessa Sugiyama, accompagnati al pianoforte dal maestro Lorenzo Bavaj, storico collaboratore di José Carreras. Madrina del premio è stata Stefania Donzelli, direttrice artistica della Rete lirica Marche, mentre a fare da padrini due interpreti di spicco della scena internazionale: il tenore Gianluca Terranova, volto noto anche in televisione per l’interpretazione di Enrico Caruso nel film Rai con Vanessa Incontrada, e il basso profondo Andrea Silvestrelli, da anni protagonista dei principali teatri del mondo, dalla Scala di Milano al Lyric Theatre di Chicago.

Il pubblico, che ha visto in sala anche diverse autorità e rappresentanti del mondo culturale, ha seguito con calore l’intera serata. Commosso l’intervento del maestro Lelj, che ha rievocato la figura di Rina Gigli, di cui era stato amico. Il concerto si è chiuso sulle note del brindisi dalla Traviata.

Antonio Tubaldi