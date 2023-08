Il Premio San Ginesio: Musella e Putignano premiati a San Ginesio

A pochi giorni dall’inizio della quarta edizione del Ginesio Fest, diretto da Leonardo Lidi e in scena dal 18 al 25 agosto, la giuria presieduta da Remo Girone e composta dal giornalista Rodolfo di Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal regista Giampiero Solari annuncia che il ’Premio San Ginesio all’Arte dell’Attore 2023’ sarà conferito a Lino Musella e Sara Putignano. La premiazione si svolgerà durante la serata finale del Ginesio Fest, ovvero il 25 agosto, alle 21.30 in piazza Alberico Gentili. "Musella, autentico talento della scena, tra i più apprezzati della sua generazione, vincitore nel 2019 del Premio Ubu e nel 2022 del premio Le Maschere del Teatro Italiano, ritirerà il premio quale miglior attore - spiegano gli organizzatori -. Alla Putignano il premio di migliore attrice; ha vinto nel 2016 il premio Virginia Reite" come miglior attrice italiana under 35 e il premio Eleonora Duse come miglior attrice emergente". Ideato e voluto da Remo Girone, il ’Premio San Ginesio all’Arte dell’Attore’ è la punta di diamante del Ginesio Fest e viene assegnato il giorno della festa del patrono della città.