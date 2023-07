Il premio targato Erasmus Unimc in una rete europea

L’Erasmus premia Unimc: in arrivo poco meno di un milione e 300mila euro. L’ateneo di Macerata, unico tra quelli marchigiani, entra a far parte di un’Alleanza Europea, una tra le più ampie per diffusione geografica, che raccorderà l’università maceratese con quelle di altri sette Paesi. Unimc sarà co-leader insieme con Paris 8, entra a far parte di un già collaudato patto transazionale di cui fanno parte anche la Stiftung Europa-Universitat Viadrina Frankfurt Oder in Germania, la Swps University of Social Sciences and Humanities di Varsavia in Polonia, la Universidad De Las Palmas De Gran Canaria in Spagna, la Panepistimio Aigaiou o Università dell’Egeo in Grecia, la New Bulgarian University in Bulgaria e la Mykolo Romerio Universitetas in Lituania. L’obiettivo è di espandere l’attuale cooperazione verso la creazione di "università europee" in una dimensione autenticamente internazionale. Per mesi hanno lavorato al progetto il rettore John McCourt, la delegata all’internazionalizzazione, Benedetta Barbisan e la delegata alla progettazione europea, Jessica Piccinini, autrici principali del progetto.

Il finanziamento complessivo tra tutti i partecipanti ammonta quasi a 13 milioni, il progetto si chiama ‘Erua2 - European Reform University Alliance 2’ all’interno dell’iniziativa delle European Universities del programma Erasmus, volta alla creazione di collaborazioni di eccellenza fra Università. "Questa alleanza – sottolinea il rettore – è unica tra le università europee grazie alla sua specifica attenzione verso le Scienze sociali e umanistiche. L’obiettivo è costruire un vero e proprio campus condiviso, con un forte impulso alla mobilità studentesca". I prossimi passi: "Lavoreremo in squadra con altri sette atenei per creare percorsi didattici comuni – spiega il rettore –, come corsi di laurea a doppio titolo e congiunti. Poi i docenti di altri atenei potranno tenere corsi da noi, così da rafforzare alcune aree. Abbiamo tanti ricercatori, intendiamo sviluppare una rete di collegamenti dal basso. Intanto, per il progetto assumeremo un direttore generale, che sarà il manager di tutto il processo e ci consentirà di marciare insieme. Anche noi formeremo qui una nostra squadra che seguirà solo questo progetto".

Il riconoscimento che ora arriva dall’Europa "verso le nostre materie ci rincuora e ci dà coraggio – commenta McCourt –. Siamo fortemente convinti che le nostre discipline tradizionali possano essere utili a temi come cambiamenti climatici, sostenibilità, tutto il discorso green è un tema centrale nell’alleanza. Poi riguardo l’intelligenza artificiale lavoreremo su aspetti giuridici, etici e scientifici. Spingeremo sulla ricerca e sulla didattica, con ricadute sull’imprenditorialità". Tra le idee, la creazione di nuovi corsi di laurea in green economy o sostenibilità ambientale, "possiamo farlo con l’aiuto delle università partner, così l’offerta sarà forte e importante. Il progetto poi avrà implicazioni per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, oltre che per docenti e studenti, con workshop, scambi tra atenei e altro". Fondamentale l’aiuto di Bruna Vives, di Barcellona, esperta in progettazione europea: "Ci seguirà. Identificheremo 5 progetti di ateneo che sono tutti da inventare, lei accompagnerà i nostri ricercatori che vorranno vincere un bando europeo".

Chiara Gabrielli