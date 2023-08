Il "Premio Terranostra" al prof Franco Musarra

Per le sue molteplici ed eminenti benemerenze, il professore Franco Musarra ha ricevuto la prima edizione del premio "Terranostra" che il Comune e l’associazione Urbanitas di Apiro hanno deciso d’istituire in coincidenza col 50esimo anniversario del festival internazionale del folclore, in fase di svolgimento fino a Ferragosto. Il riconoscimento, attribuito a Musarra dal sindaco Ubaldo Scuppa, verrà assegnato in ogni anno a chi, nella propria carriera, si è distinto come promotore ed estimatore del territorio apirano. Musarra, nato in Apiro, laureato nel 1965 in lingua e letteratura tedesca alla Ca’Foscari di Venezia, ha insegnato in Olanda poi in Belgio nell’università cattolica di Lovanio in cui è stato insignito del titolo di professore emerito. Impossibile elencare gli innumerevoli studi da lui pubblicati, gli autori con cui ha collaborato, protagonisti tra i più importanti del panorama letterario europeo. L’amicizia con Musarra ha portato ad Apiro Umberto Eco nel 2011 e Roberto Benigni per due volte (2015, 2018). Il premio "Terranostra" è costituito da un manufatto unico, rappresentante il logo del festival e realizzato dall’artista Mauro Puccitelli.

Gianfilippo Centanni