Il presepe conquista tutti Pomeriggio da record

Successo per il presepe vivente di Camerino, dopo la sosta dovuta al Covid. È andato in scena mercoledì, promosso dal gruppo GiovaniSan, in collaborazione con l’arcidiocesi, l’unità pastorale e il Comune, alla Fonte San Venanzio (sede da sempre di passeggiate a due chilometri dalla città ducale) dalle 16 alle 19. Numerose le scene organizzate in modo accurato, con altrettanti personaggi. Il parroco don Marco Gentilucci ha svolto la funzione di scrivano. Il presepe è piaciuto a grandi e piccini: figuranti, artigiani occupati negli antichi mestieri, asinelli e animali hanno colorato questo pomeriggio di festa, che ha visto un bel numero di partecipanti. Un modo per ritrovarsi e camminare insieme nel vero spirito del Natale.