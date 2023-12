Il presepe di Messi oggi in Vaticano

Tra i 22 paesi che partecipano all’esposizione internazionale "100 Presepi in Vaticano", che raccoglie più di 120 opere di numerosi artigiani raffiguranti la scena della Natività provenienti da tutto il mondo, non solo c’è l’Italia, ma anche Recanati grazie all’ingegno del presepista cittadino Leandro Messi. "Una grande emozione esser qui per il montaggio del presepe sotto il colonnato di Piazza San Pietro. Esperienza unica" commenta l’artigiano. A Roma l’inaugurazione oggi alla presenza di monsignor Rino Fisichella.