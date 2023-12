Il presepe tra arte e fede: convegno alla Mozzi Borgetti

Oggi alle 16, nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, convegno "Il presepe tra arte e fede" organizzato dalla parrocchia di Santa Croce con il Comune, per i 10 anni del presepio vivente di Ficana e gli 800 anni del presepe di Greccio. Dopo il saluto del vescovo Marconi, seguiranno una relazione di fra’ Felice Autieri, docente dell’istituto teologico di Assisi, su "Il presepe di Greccio: il mistero dell’incarnazione", poi di Isabella Crucianelli, artista e docente di disegno e storia dell’arte sul "Presepe nell’arte: Il Mistero si è reso vivo". Alle 21.15 concerto dell’Orchestra di fiati "Insieme per gli altri" in biblioteca. Dalle 16, in piazza Vittorio Veneto sarà possibile visitare la mostra "Il presepio vivente: 10 anni a Villa Ficana". Agli Antichi forni dal 16 dicembre al 7 gennaio sarà allestita la mostra "Presepi e presepi" a cura di Maurizio Piergiacomi.