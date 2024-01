Il presepe vivente delle Marche tra le vie di Castello del Monte

Per l’Epifania non solo appuntamenti con la simpatica vecchina a bordo della sua scopa. Oggi vie e piazzette del borgo storico di Castello al Monte ospitano il "Presepio vivente delle Marche". La manifestazione, giunta alla 59esima edizione, presenterà diverse scene della Natività in un contesto magico e unico. L’iniziativa si terrà nel pomeriggio a partire dalle 14:30. Partenza dall’arco di San Francesco, alle 16:45 benedizione del bambinello nel chiostro di Castello e, a seguire, canto della Pasquella. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domani. E sempre domani, alle 21 al teatro Feronia, appuntamento con il Concerto dell’Epifania del Corpo filarmonico "Francesco Adriani", diretto dal maestro Vanni Belfiore, e del Coro Tourdion Ensemble diretto dal maestro Lorenzo Chiacchiera. L’ingresso è libero. Causa previsioni meteo avverse, invece, salta l’appuntamento "Arriva la Befana in piazza", proposto dalla Pro Loco e dal Comune di San Severino. L’iniziativa era in programma per oggi proprio al termine del Presepio vivente delle Marche. Ieri sera però nella pagina Facebock della Pro loco di San Severino è comparso il seguente messaggio: "Carissimi bambini e bambine, avevo lucidato la mia scopa, preparato il sacco dei regali (grande) ed il sacchetto del carbone (piccolino), ma... Dicono che pioverà, che arriverà la neve in montagna e che farà freddo. La mia scopa non riesce a volare con il brutto tempo e mi dispiace tanto ma ... non potremo incontrarci domani 6 gennaio (oggi, ndr). Mando un bacio ad ogni bambino e bambina, con un ...arrivederci a presto. La Polizia locale ha emesso un’ordinanza che vieta transito e sosta dalle 15 alle 19:30 sia in piazza Del Popolo che in via Ercole Rosa fino all’intersezione con viale Bigioli. Conseguentemente nello stesso orario saranno vietati transito e sosta anche in via Garibaldi, fatta eccezione per i residenti.