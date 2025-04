Il preside: "Ben vengano questi controlli"

"Ovviamente, in tutta questa vicenda, la scuola non ha nessuna responsabilità. Ci stiamo organizzando per poter riprogrammare la gita al più presto e dispiace per quello che è accaduto, dispiace per i ragazzi che non sono potuti partire, per il disagio che si è venuto a creare, ma ben vengano i controlli e qualunque attività garantisca la prevenzione". Maurizio Armandini è il dirigente scolastico dell’istituto "Annibal Caro" di Civitanova che sulle risultanze delle verifiche effettuate dai carabinieri ieri mattina, e che hanno bloccato l’escursione di tre classi in Abruzzo, non vuole soffermarsi più di tanto: "Certamente sono stato messo a conoscenza di quanto è avvenuto, ma ignoro del tutto il contenuto dei verbali dei carabinieri e nel dettaglio nemmeno conosco i motivi delle irregolarità contestate. Se sono stato ascoltato o consultato dai carabinieri? Ma no. Noi – conclude – come scuola abbiamo il dovere di avvertire le autorità ogni volta che organizziamo una uscita e posso dire che ci rassicurano i controlli sui requisiti dei mezzi e del personale alla guida".