Il presidente degli acconciatori spiega l’"affitto di poltrona"

Lunedì alle 10, nella sede di Confartigianato a Macerata, Michele Ziveri, presidente nazionale acconciatori, spiegherà tutte le novità dell’"affitto di poltrona".

Si tratta di uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell’immobile nel quale viene esercitata la propria attività imprenditoriale - con le eventuali attrezzature - ad un altro professionista che esercita così la propria impresa nei locali concessi in affitto. L’incontro vedrà i saluti di Enzo Mengoni, presidente territoriale Confartigianato imprese e della presidente regionale acconciatori Claudia Sarnari. A moderare sarà il responsabile del settore benessere, Riccardo Golota.