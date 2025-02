"Il presidente dell’Aato3 può solo sollecitare. Come io sto facendo"

"Incompetenza o malafede? C’è chi non ha ancora capito che il presidente dell’Aato3 può solo sollecitare, come sto facendo ripetutamente, la proposta dei tecnici che stanno lavorando alla definizione di una soluzione per la gestione pubblica del servizio idrico. Per tutelare l’interesse di tutti serve il buon senso e la coesione, non i toni e le strumentalizzazioni da campagna elettorale". È la replica di Alessandro Gentilucci, presidente dell’Aato 3, alle accuse che gli sono state rivolte ieri dal segretario provinciale del Pd, Angelo Sciapichetti, sottolineando come la vicinanza a cittadini e lavoratori si dimostra con i fatti.

"Dov’era Sciapichetti quando insieme ad alcuni sindaci ho combattuto contro l’aumento delle tariffe dell’acqua? Interpreto la politica in modo responsabile. Appena eletto ho messo in campo ogni energia per risolvere una situazione che si trascina dal 2015, quando Sciapichetti era assessore regionale con delega alle risorse idriche, e che, senza il mio impegno, non avrebbe trovato soluzione. Ma, forse, qualcuno sperava proprio questo".

"Gettarsi ora nella mischia come verginelle e pretendere di essere creduti ha il sapore della farsa – prosegue Gentilucci –. Chi ha governato per anni e ha avuto la possibilità di risolvere la questione, ha scelto consapevolmente di non farlo. Sin dal giorno del mio insediamento ho proposto quella che è la soluzione cui poi tutti hanno aderito, una società consortile di primo livello con tutti i soggetti pubblici dentro. Sciapichetti, guarda caso, difendeva l’ipotesi alternativa, bocciata dalla Corte dei Conti, con l’intento di voler perdere tempo".

Il presidente dell’Aato 3 conclude evidenziando che perseguire l’interesse pubblico e tutelare la gestione pubblica in house dell’acqua, salvaguardando in primis i cittadini e i lavoratori delle società di gestione, è una questione molto complessa. "Per questo ho deciso di convocare i sindaci ogni dieci giorni pur di arrivare a una soluzione, perché si adoperino essi stessi nel sollecitare i tecnici incaricati. È un impegno che ho assunto sin dalla mia elezione e che ho reiterato anche durante l’ultima assemblea. I comitati e i sindacati, che ho sempre invitato, lo sanno bene".