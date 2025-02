Il presidente dell’Ats XVIII alla Giornata contro il cancro: "Iniziativa utile e proficua"

È Alessandro Gentilucci, presidente dell’Ats XVIII, intervenuto ad un convegno organizzato a Macerata dal dottor Mauro Pelagalli nell’ambito della Giornata Internazionale contro il cancro, a sottolineare l’importanza della prevenzione nella battaglia contro i tumori. "Una iniziativa quanto mai proficua e utile – ha detto – per tenere alta l’attenzione su un tema fortemente attuale e che tocca tante famiglie e per mettere a confronto professionisti della salute e rappresentanti istituzionali del territorio. Un plauso al dottor Pelagalli per aver organizzato questo incontro che ha visto la partecipazione non solo di addetti ai lavori ma anche di tanta gente comune. Prevenzione è la parola chiave intesa, ad esempio, nell’attività fisica, che va di pari passo con un ambiente incontaminato e con la dieta mediterranea".