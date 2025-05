Il presidio degli studenti: "Scesa la qualità dei pasti, la mensa torni pubblica"

"Vogliamo un’alimentazione gratuita e salutare, ma anche la possibilità di seguire diete adatte anche a chi ha intolleranze. La gestione della mensa deve tornare in mani pubbliche". Una quarantina di studenti si sono ritrovati ieri davanti alla mensa Erdis di vicolo Accorretti per manifestare il loro malcontento per il servizio. Il presidio, organizzato dai borsisti del Bam con l’adesione dei Giovani comunisti, di Rifondazione e del Link, un gruppo di coordinamento studentesco, si è poi mosso verso la sede dell’ente regionale per il diritto allo studio in viale Piave, dove al microfono si sono alternati diversi ragazzi per raccontare le loro esperienze. Martina Petruzzellis, studentessa borsista, parla di un menù "che non ha scelta né varietà. Ho intolleranze a lattosio e glutine, mi è successo di essere stata male dopo aver mangiato pasta che mi avevano assicurato non essere contaminata. La qualità del servizio negli ultimi mesi è scesa moltissimo". Gli studenti lamentano che quella dell’Erdis, che appalta la mensa a un privato, Cimas, sia "una spending review spacciata per scelta green". Tempo fa, riferiscono i ragazzi, "era stata completamente eliminata la carne dalla proposta; poi è stata reintegrata, ma con porzioni minime e di scarsa qualità". Gianmarco Mereu, uno degli organizzatori della manifestazione, annuncia che "se entro tre settimane non ci sarà un cambiamento, convocheremo un’assemblea plenaria. Il ‘progetto benessere’ è un taglio all’efficacia del servizio mensa, con un pasto completo che a oggi costa quasi 10 euro". Al presidio era presente anche Alberto Cicarè, consigliere comunale di Strada Comune. La protesta è stata appoggiata anche da studenti non borsisti; uno di loro, Mavi Castellana, spiega che "la qualità è scesa, non vado più a mensa. La gestione pubblica farebbe la differenza". Carolina Di Battista, dei Giovani comunisti, afferma che "anche andando a cercare una mediazione con l’Erdis non si ottengono risultati. Faremo crescere il movimento". Antonello Urso, borsista, è "deluso dall’assenza alla manifestazione delle liste studentesche, soprattutto quelle di sinistra. Più partecipazione significherebbe più forza, bisognerebbe rispondere insieme a questi disagi". Alex Santambrogio, del gruppo Link, ha spiegato che "mangiare dignitosamente è diventato un lusso. L’università ha servizi esternalizzati, non c’è equità, non si può parlare, in queste condizioni, di diritto allo studio. Rivendichiamo un cambio di paradigma, una mensa senza appalto ai privati e prezzi calmierati". Mentre i gruppi spiegavano le loro rimostranze, alcuni studenti entravano a mangiare alla mensa di vicolo Accorretti; Federica Ficocelli spiega di essere "a favore della protesta, la qualità del cibo è scesa moltissimo, ma per ora non abbiamo alternative".