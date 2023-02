Il presunto capo non parla e resta in carcere

di Paola Pagnanelli

Non ha riposto alle domande del giudice Nabil Gharsellaoui, il tunisino arrestato con l’accusa di aver messo in piedi una organizzazione che faceva arrivare immigrati dal nord Africa, per poi metterli in regola con documenti falsi. Per questo reato, l’associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con l’aggravante della transnazionalità, il tunisino rischia una condanna a oltre 15 anni di carcere.

Ieri mattina per lui, difeso dall’avvocato Gianluca Gattari, si è tenuto l’interrogatorio di garanzia in carcere a Montacuto. Ma il tunisino ha scelto per ora di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande, in attesa di poter dimostrare anche con dei documenti la sua reale posizione in Italia. L’uomo infatti qui avrebbe sempre lavorato, per mantenere la moglie e i tre figli. Per il momento però il giudice per le indagini preliminari di Ancona, Carlo Cimino, ha disposto che rimanga in carcere, confermando la misura cautelare alla luce di quanto sarebbe emerso con le indagini condotte, a partire dal 2020, dalla Digos di Roma e di Macerata, sotto la direzione della procura antimafia e della procura di Macerata. Nei prossimi giorni, la difesa potrà valutare il ricorso al tribunale del riesame per chiedere almeno gli arresti domiciliari per il proprio assistito.

È stato invece fissato per lunedì l’interrogatorio di Nabil Baazaoui, il connazionale che si era spostato a Ferrara e che ora si trova agli arresti domiciliari. Il nordafricano avrebbe chiesto di tornare a Macerata, nel casolare dove aveva vissuto, che però ora è sotto sequestro: lì martedì mattina la polizia ha fatto un blitz, trovando altri clandestini che – sempre per l’accusa – sarebbero arrivati grazie all’organizzazione capeggiata da Gharsellaoui. Anche Baazaoui, difeso dall’avvocato Nicola Casadio, potrà dare la sua versione per respingere le accuse.

Oltre a loro, un altro tunisino era destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, ma risulta al momento irreperibile. L’inchiesta vede coinvolti in tutto 18 stranieri, di cui 11 nordafricani e sei italiani: questi ultimi sarebbero coloro che avrebbero fornito gli appoggi all’organizzazione, ad esempio con i contratti di lavoro, il casolare. Due agenti della Polizia locale sono accusati di aver concordato – in due occasioni – il giorno e l’ora per il controllo della residenza, mentre una impiegata dell’anagrafe, ora in pensione, avrebbe distrutto la carta di identità di un immigrato per poi rifargliela. Infine, il titolare di un centro di assistenza fiscale è accusato di aver fatto le pratiche per i vari clandestini.

Ma tutti sono pronti a dimostrare la propria innocenza, assicurando di non aver mai saputo nulla di organizzazioni criminali e immigrazione clandestina nel Maceratese.