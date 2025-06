Il primo assaggio d’estate: "Partenza un po’ in ritardo, ma le prenotazioni ci sono"

Considerando il maltempo e le temperature ancora miti dei giorni passati, si può tranquillamente sostenere che quella di ieri sia stata la giornata che ha dato il via alla stagione balneare. Un bel sole e un clima gradevole, uniti ad un mare da favola, hanno consentito un ottimo afflusso alle spiagge di Civitanova e della provincia in generale, con comitive e famiglie che hanno potuto godere di qualche ora di relax lontani dallo stress della città. Ombrelloni tutti al loro posto, arenili ordinati e servizi perfettamente operativi per tagliare il nastro all’estate che verrà. Qualcuno si è anche immerso in un’acqua ancora un po’ rigida, anche se dovrebbe mancare davvero poco anche per i primi tuffi. In molti lidi si era già partiti il 17 maggio, attivando il servizio di salvataggio come stabilito dalle norme in vigore.

Fiorella Fabrizi, titolare dello chalet Hosvi a Civitanova, nonché referente cittadina del Comitato ‘Popolo produttivo balneari’ spiega: "Oggi (ieri, ndr), la prima vera giornata di mare, anche se noi avevamo predisposto il bagnino già dal 17. La spiaggia era già pronta, poi il tempo non è stato clemente. Infatti anche le prenotazioni stagionali sono arrivate più in ritardo rispetto agli anni precedenti". La novità di quest’anno si chiama "Creare valore", un’iniziativa ideata dall’associazione dei commercianti "Viviamo Civitanova" cui hanno aderito gli stessi balneari del "Popolo produttivo". Il progetto mira a mettere in rete tante attività di Marche e Umbria, con sconti e agevolazioni per i clienti. Per quanto riguarda gli stabilimenti, chi si presenterà con la tessera di "Creare valore" avrà a disposizione un ombrellone e due sdraio a soli 15 euro: "Credo – aggiunge Fabrizi – che i primi risultati di questo progetto inizieranno a vedersi da metà stagione in poi. Adesso è ancora un esperimento. Ogni chalet si organizza come può: c’è chi può fornire un ombrellone e due sdraio e chi un ombrellone, un lettino e una sdraio. Ricordo che la promozione è valida soltanto nei giorni feriali. Le distanze? Nel nostro chalet abbiamo mantenuto quelle adottate durante il periodo della pandemia".

Anche al lungomare sud, l’estate è iniziata ieri. "Quest’anno – afferma Marco Scarpetta, titolare di Raphael beach e vicepresidente dell’Associazione balneari civitanovesi –, l’avvio è stato un po’ tardivo, ma bene o male i numeri delle prenotazioni sono gli stessi degli anni precedenti, con un po’ di turnover. In questo lungomare si lavora maggiormente con i giornalieri, mentre nella zona centro e nord e centro ci sono molti stagionali". Qualche richiesta arriva anche attraverso i portali telematici: "Ce ne sono diversi – spiega Scarpetta –, noi siamo su ‘Spiagge.it’. Vengono utilizzati maggiormente da chi viene da fuori e non conosce, mentre chi è pratico della zona preferisce contattarci telefonicamente, anche per avere una situazione più personalizzata. Nel mio chalet, lo abbiamo introdotto circa 7-8 anni fa: inizialmente nessuno passava da lì, adesso ogni settimana c’è sempre qualcuno che usa questo canale".