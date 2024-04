Il primo compleanno del "Parco della Vita"

È trascorso un anno dalla messa a dimora della prima pianta nel "Parco della Vita", all’Abbadia di Fiastra. Domenica, dopo la cerimonia eucaristica delle 10 presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi e i saluti del presidente della Fondazione Giustiniani Bandini, Renato Poletti, ci si troverà nel Parco per ringraziare chi ha aderito all’iniziativa. Pensato nel 2018 ma inaugurato nel 2023, il Parco della Vita è realizzato dalla Fondazioni Giustiniani Bandini e Carima e si sviluppa su 2,5 ettari. Il progetto offre la possibilità di acquistare una pianta da dedicare a chi ci è caro: amici, figli, nipoti appena nati, chi non c’è più, gruppi di persone che perseguono un fine comune. Gli alberi, oltre un centinaio, sono stati piantati in più tranches e scelti fra le specie non gradite al tarlo asiatico, contro il quale continua l’azione di monitoraggio per tentare di contenerne i danni. Al Parco si è accolti da una frase tratta dal Libro del Siracide: "Come foglie verdi su un albero frondoso, alcune cadono e altre germogliano, così sono le generazioni umane: una muore e un’altra nasce". Al centro si trova un olivo centenario dedicato al duca Sigismondo Giustiniani Bandini, circondato da alcune panchine. Da lì partono alcuni sentieri che lambiscono i campi in cui sono stati piantati giovani tigli, lecci, pioppi, aceri di monte, frassini maggiori, carpini bianchi, bagolari, ciliegi selvatici. Presto si arriverà alle 200 piante previste, ma forse si dovranno trovare altri spazi visto il successo avuto. Le prenotazioni in attesa sono circa 60 e aumentano costantemente. Non deve essere stato semplice per i Vivai Bellesi di Urbisaglia procurarsi le piante giuste tanto che la ricerca è andata anche oltre regione. A lavori ultimati tutti gli alberi avranno la propria targhetta che contiene, in poco più di 50 caratteri, il messaggio intimo che accarezza il cuore. "È un progetto che sento mio – dice Patrizia Sgarzini – perché l’albero acquistato è una mia proprietà che lascio al futuro e alla terra. È stata un’emozione conoscere la finalità del progetto, un lavoro che ha maturato non solo nella mente ma che ho seguìto passo dopo passo: la prenotazione, la scelta della pianta, la visita dal vivaista, lo studio del messaggio per poi assistere alla preparazione del terreno e alla piantumazione. Quello spazio è un’agorà, un luogo nuovo in cui si respira continuità e mi sento serena".

"Come Macerata Nordic Walking – spiega Daniela Merelli – abbiamo voluto regalare due piante ad altrettanti progetti da noi portati avanti: uno si chiama ‘S…passi di salute’, realizzato in collaborazione con il reparto di Oncologia dell’ospedale di Macerata, e l’altro ‘Le Menti Libere’, dedicato alle persone con problemi psichiatrici e realizzato in collaborazione con la Comunità San Claudio. Ogni settimana andiamo a passeggiare all’Abbadia, percorriamo il Parco della Vita e andiamo a trovare le ‘nostre’ piante. L’albero è per eccellenza il simbolo della vita, e noi ogni volta che passeggiamo notiamo con emozione come il legame persona-pianta si rafforza".