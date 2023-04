Il Primo maggio nella zona industriale inizia già stasera

Scalda i motori la classica festa dei lavoratori del Primo maggio nella zona industriale di Corridonia organizzata da Crazi (Comitato organizzativo ricreativo zona industriale Corridonia) guidato dal presidente Enzo Vipera. Anche quest’anno il cartellone della manifestazione si presenta ricco di appuntamenti, già a partire da questa sera quando alle 21 si terrà la grande gara di scala 40 insieme all’apertura degli stand gastronomici, mentre domani, nello stesso orario, sarà il turno del torneo di briscola e della santa messa in via Mattei (alle 18.30). Venerdì si entrerà nel vivo dell’evento: oltre alla funzione religiosa in memoria dei defunti che verrà celebrata (alle 19) nella chiesa Sacra Famiglia, alle 17, nello spazio espositivo Crazi Ets, è previsto il taglio del nastro per la mostra di pittura "Primaver’Arte 2", curata da Mario Migliorelli e Gabriella Cesca sotto la conduzione di Lara Migliorelli, la quale resterà fino al Primo maggio. Dopodiché in serata (alle 21.30) arriverà sul palco lo spettacolo della compagnia "La Cocolla de Moglià". Poi sabato si ballerà con i grandi classici di "Top 80". Domenica invece si partirà già dalle 9 con il primo raduno delle 500 che sarà dedicato alla memoria di Angelo Verdicchio. A seguire gara di bocce a terna, ma anche al pomeriggio di certo non si resterà fermi: infatti dalle 18.30 protagoniste saranno comicità e barzellette del duo Lando e Dino con lo show "I Marchisciani", poi alle 21.30 ecco Daniele Si Nasce, direttamente dal "Tale e quale show", con il suo tributo a Renato Zero. Si giungerà al Primo maggio con l’apertura della tradizionale fiera mercato sin dal mattino, poi ancora un giro della gara di bocce a terna e per concludere, a partire dalla 18.30, musica insieme a Daniela Cavanna e risate con il "Rana Show".

Diego Pierluigi