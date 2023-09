Il primo nido comunale a Monte San Martino: "Il Melo in fiore" apre le porte

Sta per aprire il primo asilo nido a Monte San Martino. Sabato, alle 17.30, sarà inaugurato "Il Melo in fiore", il nido comunale, "in controtendenza con lo spopolamento e la perdita di servizi essenziali nelle aree interne", spiega l’amministrazione. "Abbiamo voluto puntare sul nostro plesso Don Ricci – aggiunge l’assessore alla cultura Valentina Carassai –, adeguato sismicamente, sicuro, e abbiamo creato un asilo nido moderno, pronto per essere certificato nel prossimo futuro come struttura montessoriana". "Il Melo in fiore" parte con sette iscritti, ma nasce per ospitare fino a dodici bambine e bambini. "Auspichiamo che possa diventare un nido d’infanzia di riferimento per il territorio – prosegue l’assessore – e riesca, nel segno della continuità, ad attirare iscrizioni alla nostra scuola e, perché no, nuovi residenti". "Questo servizio – interviene il sindaco, Matteo Pompei – mira a rendere la comunità dotata di tutti i servizi scolastici da 0 a 14 anni. Tutto ciò è stato realizzato con grandi sforzi da parte dell’amministrazione comunale, ma anche con il prezioso aiuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata, dell’unione montana Monti Azzurri e dei Comuni limitrofi. Sarà il fiore all’occhiello per il nostro paese". D’altronde, prende il nome dal prodotto tipico, la mela rosa.

l. g.