Il priore di San Nicola ai saluti "La mia missione tra i ragazzi, accolto anche dai non credenti"

di Lucia Gentili

Dopo diciannove anni padre Gabriele Pedicino, priore della basilica di San Nicola, lascia Tolentino. La sua "seconda casa". "Mi sento più tolentinate che romano", dice. Nato nel 1976 a Roma, e cresciuto nel quartiere di Tor Bella Monaca, già pochi mesi dopo l’ordinazione sacerdotale nella basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio, è approdato nella comunità agostiniana di San Nicola. Ma a fine mese dovrà trasferirsi in Puglia. "Dopo aver dato la mia disponibilità nell’aiutare una comunità in difficoltà, è ufficialmente giunta l’obbedienza: dal primo maggio sarò rettore, parroco e sacrista del Santuario Madonna dei Miracoli di Andria. Partirò il 30 aprile e il 29 mi piacerebbe celebrare con voi l’Eucaristia delle 18.30 in basilica – ha scritto in un post rivolto alla città – per ringraziare il Signore di tutto il bene. Grazie Tolentino! Grazie per questi diciannove anni. Sei stata la mia seconda casa". A prendere il suo posto sarà, con un incarico pro tempore, padre Giustino Casciano, priore provinciale degli agostiniani d’Italia, già priore della basilica.

Padre Gabriele, come è arrivato a Tolentino?

"Nel 2004, quando era priore padre Luciano De Michieli. Ero stato chiamato per aiutare ad affrontare il settecentenario della morte del santo, nel 2005".

Quali compiti ha svolto?

"Servizi di sostegno a tutte le attività del santuario. Sono stato maestro dei prenovizi e dal 2008 al 2020 economo. Poi nel 2020 sono diventato priore. Dal 2008 ricopro l’incarico di consigliere provinciale per l’Italia".

È diventato anche un punto di riferimento per i giovani. Com’è nata l’idea dell’esperienza delle "convivenze" con i ragazzi in convento?

"La prima si è svolta nel maggio 2009, ereditata da don Sergio Fraticelli, sacerdote della diocesi che organizzava le convivenze a Santa Maria della Tempesta, al "Punto giovane". Dopo il trasferimento di don Sergio, era rimasta la memoria di questa esperienza di condivisione, ma era difficile trovare un nuovo luogo e chi se ne prendesse cura. Così, come comunità agostiniana, abbiamo dato la nostra disponibilità. Abbiamo iniziato con i gruppi del post Cresima, ma via via i ragazzi delle fraternità hanno chiesto di poter allargare ai compagni di scuola. E si sono aggiunte famiglie già impegnate nell’attività pastorale giovanile. Le famiglie sono capaci di generare vocazioni, alla vita matrimoniale o consacrata. Sono l’antidoto alla crisi della società".

Come sono stati questi anni?

"Mi sono sentito accolto da tutti, giovani e meno giovani, famiglie, anche da persone che di solito non frequentano la chiesa. Forse per la mia indole alla "normalità" c’è stata una certa familiarità con tutti, ci siamo "incrociati" bene".

Avrebbe dovuto lasciare la basilica di San Nicola già in due occasioni passate, poi sfumate. Una di queste, nell’estate 2016…

"Sì, prima del terremoto. Ho preso il fatto di rimanere come provvidenza, penso di essere stato utile al santuario nel post-sisma. Lascio un po’ più serenamente sapendo che è stato firmato il decreto per i lavori di restauro".

Come sta vivendo la partenza?

"Da tempo mi preparo a questo momento. Sono sereno, anche se non so minimamente quello che mi aspetta. C’è dolore nel lasciare Tolentino, con tanti amici e ragazzi che hanno arricchito la mia vita: insieme alla mia, si trasforma la vita di molti. Ma tornerò con una certa regolarità".