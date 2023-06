Il prof Sergio Labate alla Scuola di filosofia

Per l’ultimo incontro della stagione, la Scuola popolare di filosofia presenta un appuntamento molto atteso: il professor Sergio Labate (foto), docente di filosofia teoretica all’Università di Macerata, terrà la conferenza conclusiva sul tema "Dire la verità su se stessi". Da Socrate a Foucault, la sfida rappresentata è la conoscenza e la cura di sé, in un processo che assume, oltre all’indagine degli aspetti più personali, una rilevanza politica: la soggettività che l’individuo esprime non può essere disgiunta dai meccanismi di sapere e potere che coinvolgono, da sempre, anche le istituzioni. L’appuntamento è agli Antichi Forni questa sera alle 21.