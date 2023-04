Il prof Ventrone: "A fare il partigiano si rischiava la vita"

"La resistenza fu il tentativo di assicurare il primato della coscienza su ogni altra cosa. Fare i partigiani significava correre rischi mortali, noi sappiamo come alcune bande fasciste furono specializzate in torture ferocissime". La memoria della Liberazione passa anche per la sala consiliare dove ieri il professor Angelo Ventrone, docente di ‘Storia contemporanea’ all’Università di Macerata, è intervenuto in occasione del convegno ‘Il 25 aprile e la Repubblica degli italiani’. "La lezione che la Resistenza che ci ha lasciati – ha spiegato – è che l’assunzione di responsabilità è l’unico modo per partecipare attivamente al movimento della storia, un movimento che o riusciamo a guidare o siamo costretti a subire". Lo storico non ha mancato di fornire alcuni numeri preziosi. "Inizialmente pensavamo che le vittime delle rappresaglie fasciste furono circa diecimila. Poi, da uno studio portato avanti per diversi anni da circa 130 ricercatori è emerso che sono state più di 23mila, le vittime delle rappresaglie, o comunque i civili disarmati uccisi: circa la metà da reparti nazisti, un quarto da gruppi fascisti e nazisti e l’altro quarto da soli fascisti". Da qui, un’attenta riflessione: "Recuperare la buona fede non significa mettere tutti sullo stesso piano e credo che il segno di chi ha combattuto per la democrazia avesse ragione e gli altri torto, sta nel fatto che i primi hanno riconosciuto anche i nemici di ieri, addirittura nel diritto di un formare un partito".

Francesco Rossetti